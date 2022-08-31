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Бойня в лифтах ЖК: в Нур-Султане задержан подозреваемый

Бойня в лифтах ЖК: в Нур-Султане задержан подозреваемый Фото: polisia.kz
В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина ломает рекламный щит в одном из столичных лифтов. Полицейские задержали подозреваемого, передает Zakon.kz.
В ночь на 30 августа этот персонаж устроил бойню в лифтах жилого комплекса... по пр. Момышулы, – говорится в сообщении, размещенном в Facebook.

Как сообщается на сайте информационного медиа-портала МВД РК, житель дома зашел в лифт, вытащил из сумки плоскогубцы и ударил ими по монитору рекламного щита.

Участковым инспектором Управления полиции района "Алматы" в отношении 34-летнего нарушителя общественного порядка составлен административный материал по ст. 434 КоАП РК ("Мелкое хулиганство"). Окончательное решение будет принято Специализированным судом по административным правонарушениям Нур-Султана, – следует из сообщения.

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