Бойня в лифтах ЖК: в Нур-Султане задержан подозреваемый
Фото: polisia.kz
В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина ломает рекламный щит в одном из столичных лифтов. Полицейские задержали подозреваемого, передает Zakon.kz.
В ночь на 30 августа этот персонаж устроил бойню в лифтах жилого комплекса... по пр. Момышулы, – говорится в сообщении, размещенном в Facebook.
Как сообщается на сайте информационного медиа-портала МВД РК, житель дома зашел в лифт, вытащил из сумки плоскогубцы и ударил ими по монитору рекламного щита.
Участковым инспектором Управления полиции района "Алматы" в отношении 34-летнего нарушителя общественного порядка составлен административный материал по ст. 434 КоАП РК ("Мелкое хулиганство"). Окончательное решение будет принято Специализированным судом по административным правонарушениям Нур-Султана, – следует из сообщения.
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