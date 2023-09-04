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В Костанае мужчина избил собаку в лифте

В Костанае мужчина избил собаку в лифте Фото: pixabay
В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, как мужчина избивает собаку в лифте, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокомментировали данное видео. 

"В настоящее время по данному факту проводится проверка, принимаются меры для установления личности мужчины. В ходе проверки будет решен вопрос о привлечении его к ответственности", – рассказали в ДП Костанайской области. 


Ранее в Алматы мужчина мучил собаку и забил ее насмерть молотком. 

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