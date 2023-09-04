В Костанае мужчина избил собаку в лифте
Фото: pixabay
В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, как мужчина избивает собаку в лифте, сообщает Zakon.kz.
В полиции прокомментировали данное видео.
"В настоящее время по данному факту проводится проверка, принимаются меры для установления личности мужчины. В ходе проверки будет решен вопрос о привлечении его к ответственности", – рассказали в ДП Костанайской области.
Ранее в Алматы мужчина мучил собаку и забил ее насмерть молотком.
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