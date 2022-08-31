Главу филиала "Енбек-Кызылжар" задержали во время получения взятки

Коррупционную деятельность в филиале "Енбек-Кызылжар" РГП на ПХВ «Еңбек» КУИС МВД РК пресекли в Северо-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

23 августа 2022 года главу этой компании задержали во время получения части взятки от индивидуального предпринимателя. Предполагалось, что руководитель должен был подписать акты приема-передачи продуктов питания для осужденных по договору о госзакупках.

Подозреваемый водворен в ИВС Петропавловска.

Учитывая полное признание вины и поступившее ходатайство о производстве ускоренного досудебного расследования, в отношении него следственным судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Агентство по противодействию коррупции Казахстана

Степень виновности определит суд. Другая информация в интересах следствия не разглашается.