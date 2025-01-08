Антикор показал получение взятки и задержание руководителей РГП "Еңбек"

Агентство Казахстана по противодействию коррупции 8 января 2025 года поделилось кадрами получения взятки и задержания руководителей РГП на ПХВ "Еңбек" КУИС МВД РК, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционной службой по Астане совместно с Департаментом собственной безопасности Министерства внутренних дел при координации прокуратуры за неоднократное получение взяток задержаны руководителей РГП на ПХВ "Еңбек" КУИС МВД РК.

В Instagram ведомство позднее опубликовало видео с руководителями РГП, которых изобличили в коррупции.

По информации Антикора, заместитель генерального директора и его подчиненный – начальник Управления строительства – подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за заключение договоров госзакупок, подписание актов выполненных работ и оплату по ним.

С санкции суда подозреваемые взяты под стражу.