Антикор показал получение взятки и задержание руководителей РГП "Еңбек"
Фото: Instagram/antikor.kaz
Агентство Казахстана по противодействию коррупции 8 января 2025 года поделилось кадрами получения взятки и задержания руководителей РГП на ПХВ "Еңбек" КУИС МВД РК, сообщает Zakon.kz.
Ранее сообщалось, что Антикоррупционной службой по Астане совместно с Департаментом собственной безопасности Министерства внутренних дел при координации прокуратуры за неоднократное получение взяток задержаны руководителей РГП на ПХВ "Еңбек" КУИС МВД РК.
В Instagram ведомство позднее опубликовало видео с руководителями РГП, которых изобличили в коррупции.
По информации Антикора, заместитель генерального директора и его подчиненный – начальник Управления строительства – подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за заключение договоров госзакупок, подписание актов выполненных работ и оплату по ним.
С санкции суда подозреваемые взяты под стражу.
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