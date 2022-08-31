Лошадиный праздник наступил по народному календарю - обряды и приметы последнего дня лета

Память мучеников Флора и Лавра, покровителей лошадей, православная церковь чтит 31 августа. В народном календаре последний день лета так и называется - Флор и Лавр, Лошадиный праздник, передает Zakon.kz.

Следуя поверьям, 31 августа люди в старину на лошадях не работали. С утра животных чистили, купали, кормили различными лакомствами, всячески холили и лелеяли в благодарность за верное служение и помощь в работе. Для табунщиков и конных пастухов устраивали угощение, пекли им пироги и угощали молодым пивом.

Чтобы проверить, есть ли порча на ком-то из жильцов дома, утром из полыни плели венок и крепили его над входной дверью. Если до вечера венок упадет, то на хозяев дома наведена порча.

Не обходилось в старину и без гаданий. 31 августа траве приписывали способность «вещать». Наши предки верили, что в этот день можно получить от травы предсказание на будущее. Для этого надо было прийти в лес в место, где рядом никого нет, сесть на траву и слушать травяное «пророчество».

Вырывали стебель полыни и оценивали корни. По их толщине определяли урожай будущего года. А чтобы защитить жилище от нечистой силы, во дворе жгли костер из сухой полыни.

Женщины собрались во вдовьем доме и выясняли, кому из вдов помощь нужна. Выбирали день, когда всем селом выходили на разные работы.

Сны в ночь на 31 августа считались правдивыми. Сновидения содержали «подсказки», которые могли помочь изменить жизнь к лучшему.

Чего нельзя делать в этот день

В старину 31 августа нельзя было бить и обижать лошадей. Даже садиться верхом на них в этот день строжайше запрещалось. Тому, кто проигнорирует запрет, наши предки пророчили беды и несчастья.

Нельзя считать имеющиеся деньги и жаловаться на то, что финансов не хватает. Иначе действительно придется сидеть с пустыми карманами и кошельком. Показывать свой кошелек кому-либо в эту дату тоже нельзя, иначе материальная удача может уйти.

Не нужно стряхивать со стола крошки рукой. Так можно «стряхнуть» свое материальное благополучие.

Нельзя носить черную одежду. Считалось, что таким образом можно привлечь беду в свою жизнь. По поверью, тот, кто в этот день наденет черные вещи, будет в будущем носить траур.

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