Цифровую карту семьи создали в Казахстане

В Казахстане в рамках проекта Социального кодекса с 1 сентября в пилотном режиме будет запущена Цифровая карта семьи (ЦКС), сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения, эта информационная система предусматривает оказание помощи казахстанцам в проактивном формате, то есть без ожидания заявления от получателя, что позволит повысить оперативность и улучшить качество соответствующих государственных услуг, одновременно снижая коррупционные риски.

Цифровая карта семьи – это информационная система, аккумулирующая сведения из различных государственных органов, позволяющая определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку. Минтруда

В Цифровой карте семьи уже собраны данные о всех 19,4 млн казахстанцах, которые распределены на 6 млн семей.

Уровень благосостояния семей определяется по 5 критериям: экономические условия жизни, охват услугами здравоохранения и наличие лиц с инвалидностью, жилищные условия, социальные условия, охват услугами образования и уровень образования членов семьи.

Алгоритм работы Цифровой карты семьи реализован следующим образом: при установлении права на получение мер государственной поддержки потенциальному получателю направляется СМС-уведомление для получения согласия на оказание государственной услуги.

После получения согласия осуществляется назначение социального пособия, выплаты или иного вида господдержки с последующим зачислением на банковский счет получателя.

Этапы реализации проекта:

с 1 сентября 2022 года предоставлена возможность получения услуг в новом формате по 9 видам пособий и социальных выплат;

с 1 января 2023 года перечень будет расширен услугами в сфере социальной защиты;

с 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования;

с 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий.

Как отметили в ведомстве, при подготовке к пилотному запуску карты были выявлены казахстанцы, нуждающиеся в государственных услугах по линии МТСЗН РК. С 1 сентября им будут отправлены СМС-уведомления на проактивное оказание услуг.