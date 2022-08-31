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GTA по-алматински: казахстанцы бурно обсуждают погоню за мотоциклистом

погоня мотоцикл Алматы Фото: Zakon.kz
В Казнете опубликовано видео погони полицейских за мотоциклистом в Алматы. Стражи порядка отметили, что действие происходило 24 августа, сообщает Zakon.kz.

Пользователи активно и с юмором дают комментарии к видео с правонарушениями мотоциклиста:

  • "Терминатор".

  • "Мотоциклиста без шлема не имеют права преследовать".

  • "Назад развернулся бы".

  • "Переживал за него больше, чем за себя".

  • "Побег из Алматы". 

В пресс-службе полиции города также пояснили, что в ответ на требования полицейских остановиться мотоциклист попытался скрыться.

Данные вопиющие правонарушения были выявлены экипажем специализированного батальона. Законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства водитель проигнорировал. Были приняты меры, чтобы водитель сбавил скорость и остановился. В отношении него составлено три административных протокола, в том числе за невыполнение законных требований сотрудников полиции. Также за отсутствие специальной категории в водительском удостоверении и за нерегистрацию данного транспортного средства. Начальник Управления местной полицейской службы Алматы полковник Ержан Узабаев

В полиции отметили, что мотоцикл водворили на штрафстоянку.

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Анастасия Московчук
Алматы
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