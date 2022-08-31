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Умер первый министр энергетики Казахстана Кадыр Байкенов

Умер первый министр энергетики Казахстана Кадыр Байкенов Фото: ua.dmitryfirtash.com
Ушел из жизни первый министр энергетики и топливных ресурсов независимого Казахстана Кадыр Байкенов, сообщает Zakon.kz.

10 октября Кадыру Байкенову исполнилось бы 78 лет.

Кадыр Байкенов за годы своей карьеры занимал важные политические должности.

Трудовую деятельность начинал с работы инженером-конструктором, начальником цеха, заместителем начальника по производству, заместителем главного инженера, секретарем парткома, заместителем директора по экономике Алма-Атинского завода тяжелого машиностроения (1967-1985 годы).

1985-1987 годы – секретарь Алма-Атинского обкома компартии Казахстана.

1987-1989 годы – заместитель председателя Совета Министров Казахской ССР.

1989-1991 годы – первый секретарь Алма-Атинского горкома Компартии Казахстана и председатель Алма-Атинского горсовета.

1991-1993 годы – заместитель премьер-министра РК.

1993-1994 годы – министр энергетики и топливных ресурсов РК.

1994-1995 годы – председатель Комитета по оборонной промышленности при Кабинете министров РК.

1998-1999 годы – президент национальной компании ЗАО "Казатомпром".

С 1999 года по настоящее время – президент ТОО "Компания "Инвестконсалтинг".

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