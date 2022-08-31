Какие поправки планируют внести в Налоговый кодекс в Казахстане

На рассмотрение депутатов Мажилиса Парламента РК внесены поправки в Налоговый кодекс, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется ввести в Налоговый кодекс понятие "должная налоговая осмотрительность", закрепленное в новой статье 73-1.

Указывается, что проявление должной налоговой осмотрительности осуществляется путем получения отчета, сформированного по запросу налогоплательщика посредством информационной системы, предоставляющей возможность получения комплексной информации о субъектах предпринимательства, являющейся общедоступной.

Предусматривается, что госпошлина с подаваемых в Конституционный Суд РК жалоб взимается с физических лиц в размере 1 МРП (3063 тенге в 2022 году).

При этом от уплаты госпошлины в Конституционном Суде освобождается ряд физлиц – многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күмiс алқа»; ветераны ВОВ, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, инвалиды, а также один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида и др.

Также поправки предусматривают изменение количества страниц в паспортах и определяют размеры госпошлины за выдачу паспорта гражданина РК объемом:

22 страницы – 4 МРП (12 252 тенге, для детей до 16 лет);

36 страниц – 8 МРП (24 504 тенге);

48 страниц – 12 МРП (36 756 тенге);

удостоверения лица без гражданства, проездного документа – 8 МРП;

удостоверения личности гражданина РК - 0,2 МРП (612,6 тенге).

удостоверения личности гражданина РК в связи с его утратой в течение года более двух раз – 1 МРП (3063 тенге);

вида на жительство иностранца в РК - 0,2 МРП.

Законопроект предусматривает также ряд других поправок.