Поправки в Налоговый кодекс вернули в Мажилис

Депутаты Сената на пленарном заседании 30 ноября вернули поправки в Налоговый кодекс на доработку в Мажилис, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сенаторы рассмотрели в двух чтениях закон "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс" и закон о его вводе в действие. В первом чтении документы одобрили, однако во втором сенаторы внесли коррективы.

Депутаты предложили установить ввод в действие с 1 января 2030 года норм по отмене действующих льгот по КПН в части уменьшения налогооблагаемого дохода в отношении доходов, связанных с вознаграждением и от прироста стоимости при реализации государственных ценных бумаг. Это касается юридических лиц – резидентов и нерезидентов и физических лиц – нерезидентов.

"Предлагается ввести в действие с 1 марта 2024 года нормы по исключению уменьшения налогооблагаемого дохода в отношении доходов, полученных банками второго уровня по государственным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным Национальным банком РК. Предлагается изменить срок начала действия приостановленной нормы п. 2 ст. 3 Налогового кодекса с 1 декабря 2023 года на 1 марта 2024 года". Заключение Сената Парламента

Все замечания и предложения свели в сравнительную таблицу. Закон "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс" вернули в Мажилис для доработки.

"С учетом изложенного Комитет по финансам и бюджету рекомендует не одобрить отдельные статьи закона и возвратить его в Мажилис с предложением новой редакции указанных статей закона". Заключение Сената Парламента

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах отметил, что сенаторы предложили "незначительные коррективы, которые сейчас будут обсуждать, дорабатывать".

"Это утвержденная процедура редакционного характера. Мы сейчас рассмотрим (доработки. – Прим. ред.) совместно с Мажилисом и эти нормы примем. Мы, в принципе, эти нормы обсуждали". Ержан Биржанов

Он также перечислил важные поправки, которые коснутся налоговой сферы.

"Их очень много, я на нескольких остановлюсь. Часть из них направлена на упрощение процедуры ведения бизнеса. Исключение обязанности по хранению фискальных чеков. Всегда это было. Сейчас мы контрольно-кассовые чеки получаем в онлайн-режиме. И это обязательное требование исключается из законодательства. По госпошлине: подача иска в Конституционный суд облагалась пошлиной в размере одного МРП. Сейчас, чтобы обеспечить доступность, сделали обнуляющую ставку, то есть граждане могут подавать заявление без уплаты госпошлины". Ержан Биржанов

В сентябре вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин на пресс-конференции в правительстве рассказал, для кого Налоговый кодекс должен быть упрощен, а для кого – нет.