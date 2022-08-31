Ералы Тугжанов назначен акимом Актюбинской области

Акимом Актюбинской области назначен Ералы Тугжанов, сообщает Zakon.kz.

Назначить Тугжанова Ералы Лукпановича акимом Актюбинской области, освободив от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан, – говорится в официальном сообщении, опубликованном на Акорде.

По поручению главы государства премьер-министр Алихан Смаилов и руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу прибыли в Актобе, где приняли участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Актюбинской области.

Глава правительства зачитал депутатам письмо президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима области – Ералы Тугжанова и Асхата Шахарова.

По результатам открытого голосования из 160 депутатов 104 проголосовали за кандидатуру Тугжанова, за Шахарова отдали голос 56 депутатов.

Ералы Тугжанов родился 13 мая 1963 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Карагандинский государственный университет (1988)

Квалификация "Юрист", специальность "Правоведение"

· Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан (1994)

Трудовой стаж:

· Рабочий Октябрьского лесничества Уральской области (09.1980-04.1981).

· Преподаватель кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета (11.1991-09.1998).

· Аспирант Института государства и права Академии наук Республики Казахстан (11.1991-11.1994).

· Научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Казахстан (11.1994-03.1996).

· Старший преподаватель, заместитель декана факультета государственной службы и международного права Казахского государственного юридического университета (03.1996-07.1997).

· Декан факультета международного права Казахского государственного юридического университета (04.1997-07.1999).

· Директор филиала Казахского государственного юридического университета (07.1999-10.2000).

· Директор Института права и государственной службы Казахского государственного юридического университета (10.2000-02.2001).

· Заместитель акима Карагандинской области (02.2001-02.2006).

· Председатель Комитета по делам религий Министерства юстиции РК (24.04.2006-02.2008).

· Заместитель председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации президента РК (02.2008-03.2017).

· Аким Мангистауской области (14.03.2017-09.2019).

· Председатель Федерации профсоюзов Казахстана (09.2019-02.2020).

· Заместитель премьер-министра РК (11.02.2020, 18.01.2021, переназначен с 11.01.2022).