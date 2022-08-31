US Open: итоги первых дней и главные матчи среды

В понедельник, 29 августа, в Нью-Йорке на территории Национального теннисного центра USTA Billie Jean King стартовали матчи основной сетки Открытого чемпионата США по теннису.

Первые игровые дни оказались полны сюрпризов.

Юлия Путинцева сенсационно обыграла 24-ю ракетку мира, американскую теннисистку Аманду Анисимову, выйдя во второй круг после матча, итоговый счет которого был 6:3, 6:3.

Действующей чемпионке Уимблдона, Елене Рыбакиной, на американских кортах удача не улыбнулась. Наша соотечественница уступила француженке Кларе Берел, попавшей в основную сетку из квалификации.

Казахстанец Александр Бублик в первом круге одиночного разряда уверенно обошел французского теннисиста Юго Гастона в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

В матче за выход в третий круг Александра ждет встреча с 15-й ракеткой мира, испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Стоит отметить, что для спортсменов эта встреча станет четвертой по счету. Карреньо-Буста трижды одерживал победу над Бубликом, и можно быть уверенными, что Александр приложит все усилия, чтобы взять реванш.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.28, П2 – 3.70