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В Нур-Султане снесут дома, расположенные под линиями электропередач

снос домов Нур-Султан Фото: Александр Куприенко
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов встретился с жителями района Байконыр. На своей странице в Instagram он сообщил о сносе домов, расположенных под линиями электропередач.

По словам столичного акима, в каждом районе есть свои сложные, но весьма важные вопросы.

снос домов столица

Фото: Александр Куприенко

К примеру, в районе Байконыр по улице Культегин расположены высоковольтные линии электропередач (ЛЭП). Данной проблеме уже 26 лет. Встретились с жителями данного района. Поэтапно будем сносить дома, в первую очередь те, которые находятся непосредственно вблизи линий электропередач. Это дома, расположенные по улице Культегин, Асан кайгы, Сырдария, Лермонтова. В перспективе прилегающий участок тоже будем демонтировать. Это вопрос не одного дня, и не одного года. В среднем на проект уйдет от 3 до 5 лет.Алтай Кульгинов

По его словам, в 2021 году приступили к разработке проектно-сметной документации по выносу ЛЭП, сейчас она находится на экспертизе.

снос домов

Фото: Александр Куприенко

Осенью текущего года приступим к реализации масштабного проекта. В первую очередь будем сносить дома, которые находятся под ЛЭП, на участках, где запланировано строительство дорог и инженерных сетей. Параллельно будут вестись работы по оценке домов, их выкупу и сносу. После того, как по ул. Асан кайгы включим дополнительное электричество, ЛЭП по ул. Культегин демонтируем. В генплане разработали проект детальной планировки. Вместо частного сектора будут социальные объекты, ЖК, общественные пространства.Алтай Кульгинов

Только по Асан кайгы, говорит аким, расположено более 200 домов.

снос домов

Фото: Александр Куприенко

Там мы планируем построить восьмиполосную дорогу со всеми инженерными сетями параллельно ул. Валиханова. Тогда микрорайон станет также привлекательным для инвесторов. Таким образом, уже с этого года начнем поэтапно сносить дома по ул. Культегин, Асан кайгы, Сырдария, – заключил аким.

снос домов

Фото: Александр Куприенко

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Кульгинов Алтай Нур-Султан
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