Доллар снова подорожал на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 472,21 тенге, поднявшись на 4,10 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 7,85 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 68,22 тенге (-0,58).
Торгов по евро не проводилось. Нацбанк установил курс в 466,27 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471-475 тенге, евро – 471-478 тенге, рос. рубль – 7,2-65 тенге.
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