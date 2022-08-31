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Доллар снова подорожал на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 472,21 тенге, поднявшись на 4,10 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 7,85 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 68,22 тенге (-0,58).

Торгов по евро не проводилось. Нацбанк установил курс в 466,27 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471-475 тенге, евро – 471-478 тенге, рос. рубль – 7,2-65 тенге.

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Лариса Черненко
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