Доллар снова подорожал на торгах

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 472,21 тенге, поднявшись на 4,10 тенге, передает Zakon.kz.

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