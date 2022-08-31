Дети, возвращенные в Казахстан из боевых точек, собираются в школу
С июня 2019 по февраль 2021 года в Казахстан в ходе уникальной гуманитарной спецоперация КНБ и правоохранительных органов страны “Жусан” в страну из зоны вооруженного конфликта были вывезены 607 казахстанцев. Из них 37 мужчин, 157 женщин и 413 детей.
60% детей были дошкольного возраста, остальные – школьного. Среди них были и сироты, родители которых погибли в Сирии и Ираке. Так, во время операции “Жусан-1” из возвращенных 156 детей 18 оказались сиротами. “Жусан-3”: из 171 ребенка – 9 сирот. “Жусан-4”: из 49 детей – 5 сирот, “Жусан-5”: из семерых детей – двое сирот.
Кроме того, 27-28 ноября 2019 года была проведена другая спецоперация под названием «Русафа», в ходе которой из Ирака были эвакуированы отбывающие там наказание казахстанские женщины. Но они вернулись не одни, а с 14 детьми-сиротами, родители которых находятся в иракских тюрьмах либо погибли в странах Ближнего Востока. Итого 48 детей-сирот были возвращены в Казахстан из Сирии и Ирака.
Лето закончилось, завтра начнется новый учебный год,и вместе с сотнями тысяч учеников за парты сядут “жусановские” дети, как их ласково называют сотрудники центров по реабилитации жертв деструктивных религиозных организаций, которые находятся во всех регионах страны.
По словам эксперта-психолога Министерства информации и общественного развития РК, международного эксперта ООН по Центрально-Азиатскому региону Лолы Шакимовой, этим летом с детьми-жусановцами была проведена большая работа, и они полностью подготовлены к новому учебному году.
– В начале лета центром изучения проблем религии Западно-Казахстанской области был организован досуг в оздоровительном лагере “Бакытты бала” для группы детей, возвращенных из Сирии, – говорит эксперт. – Мы с ними встречались в 2019 году, когда они только прибыли. Тогда они были еще маленькими, физически неокрепшими, со множеством психологических проблем, задержкой психоречевого развития, педагогически запущенные. Это все – последствия войны, которую они видели своими глазами. Сейчас вы их не узнаете. Они окрепли и физически, и психологически, хорошо адаптировались к условиям нашего общества.
В группу входили дети с 6 до 12 лет. Вместе с Лолой Шакимовой с ними работала и психолог центра реабилитации Акмарал Абдукеева.
Дети войны – особенные дети. Они отличаются физической выносливостью, хорошей адаптивностью, гибкостью в общении. Но в то же время мы, специалисты, замечали в них признаки повышенной ранимости, чувствительности, быстрого реагирования на внешние раздражители. Так, на тренинговых занятиях они переживали за допущенные ошибки, но тут же старались их исправить. Они много читают, ходят в кинотеатры, занимаются спортом, изучают иностранные языки. Кроме русского и казахского языков, знают арабский, а некоторые изучают еще китайский, турецкий, английский. Эксперт-психолог Министерства информации и общественного развития РК, международный эксперт ООН по Центрально-Азиатскому региону Лола Шакимова
– Дети с удовольствием ходили на психологические тренинги, играли в футбол, рисовали картинки, где изображали мир, красоту казахских степей и величие гор, прозрачность наших рек, – отметила Акмарал Абдукеева. – Рисовали яркими, радужными цветами, отображая свой внутренний мир, позитивность в настроении. Они не рисовали войну, а отразили в своих картинках спокойствие, стабильность, гармонию, они были довольны своим детством здесь, в Казахстане.
Кроме психологов, с детьми работали теологи, но у них немного другая цель – не допустить радикальных признаков религиозного самосознания детей. Такая комплексная работа с вернувшимся из Сирии и Ирака детьми ведется не только в Западном Казахстане, но и во всех регионах страны, где они сейчас проживают вместе со своими родителями, либо с близкими приютившими их родственниками – бабушками, дедушками, тетями, дядями. Сейчас во всех областях существуют центры по реабилитации жертв деструктивных религиозных организаций, где им и их детям оказывают большую предметную помощь теологи, психологи, юристы, педагоги и так далее.
Большая часть прибывших из зоны террористической активности детей, и особенно те, кто там родился, говорят в основном на русском языке или на арабском. Некоторые немного знают казахский язык, поэтому большая часть детей ходят в русскую школу. Многих детей родители уже обучают казахскому языку, поэтому они хорошо владеют и русским, и казахским, и арабским языками.
Мамы этих детей прошли специальные курсы при центрах реабилитации жертв деструктивных религиозных течений и тоже помогают психологам и педагогам в обучении своих детей, занимаются с ними, водят на курсы развития, спортивные секции и так далее.
Если раньше детишки даже карандаш не умели в руках держать, не умели ни читать, ни писать, то сейчас они уже все знают, все умеют. Кроме реабилитационных центров, им хорошо помогает государство, для них так же, как и для многодетных и социально уязвимых семей, предусмотрены определенные программы. Также помогают общественные организации, поэтому эти дети хорошо подготовлены к школе, особенно те, которые пойдут в этом году в первый класс. Они уже знают все буквы, говорят на двух языках – русском и казахском, и изучают другие языки, даже китайский. У них широкий спектр интересов, они смотрят хорошие познавательные телепередачи, активно развиваются, как и все наши казахстанские дети. Словом, полностью адаптировались к реалиям сегодняшнего дня и с радостью ждут начала учебного года. Эксперт-психолог Министерства информации и общественного развития РК, международный эксперт ООН по Центрально-Азиатскому региону Лола Шакимова
– Они такие же дети, как и все, – говорит психолог Центра реабилитации жертв деструктивных религиозных организаций Акмарал Абдукеева. – Единственное, они очень чувствительные, ранимые, эмоционально неустойчивые в том смысле, что быстро реагируют на внешние раздражители, потому что это дети войны. Они видели стресс, видели насилие, видели жестокость и до сих пор это помнят. Такое невозможно сразу забыть.
По мнению специалистов, чтобы полностью выйти из посттравматического состояния, нужно несколько лет. Поэтому работа с детьми еще продолжается. Им нравится все новое, инновационное, они уже могут работать в команде, где показывают свою индивидуальность и пытаются отстоять свою позицию. Они стали очень активными, позитивными, и это нас радует, отметили кураторы.
– Мы с такой проблемой, как дети войны, столкнулись впервые, – рассказывает Лола Шакимова. – Как мы уже сказали, это специфичные, особенные дети. У них долгое время было чувство страха, неуверенность, тревожность. В первое время они, увидев или услышав пролетающий самолет, разбегались в разные стороны, прятались, и мы с ними проводили большую психодиагностическую работу. Они рисовали темные, мрачные картины: войну, окопы, бомбежки, у них были испуганные, грустные глаза, на них тяжело было смотреть. Поэтому мы буквально с первого дня окружили их заботой, вниманием, любовью.
Специалисты реабилитационных центров сделали все, чтобы у этих малышей прошло чувство страха, чтобы у них на лицах появилась улыбка, чтобы они полноценно жили и радовались, как и все дети. Они вместе с мамами ходили и ходят на все тренинги, их при необходимости направляют к узким специалистам – медицинским психологам, психотерапевтам, психиатрам, невропатологам и у них постепенно проходят фобии, высокий уровень тревожности. Сейчас они уже рисуют яркие, красивые картины, природу, город, в котором живут, свой дом, свою семью, своих друзей.
Среди них немало талантливых ребят, которые и на музыкальных инструментах играют, и танцуют, и поют, и рисуют. У них заметно укрепился психологический иммунитет, но, тем не менее, работа с ними продолжается. В этом большую помощь оказывают также учителя и школа, куда завтра дети пойдут с радостью и с удовольствием. Для учебы у них есть все – комплекты школьной одежды, книги, тетради и все другие необходимые принадлежности. Психолог Центра реабилитации жертв деструктивных религиозных организаций Акмарал Абдукеева