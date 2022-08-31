Дети, возвращенные в Казахстан из боевых точек, собираются в школу

В Казахстан из зоны боевых действий были возвращены 413 детей. Завтра они вместе со сверстниками сядут за парты. Они знают казахский, русский, арабский языки, изучают китайский, турецкий, английский. Благодаря заботе государства дети полностью подготовлены к школе, сообщает Zakon.kz.

С июня 2019 по февраль 2021 года в Казахстан в ходе уникальной гуманитарной спецоперация КНБ и правоохранительных органов страны “Жусан” в страну из зоны вооруженного конфликта были вывезены 607 казахстанцев. Из них 37 мужчин, 157 женщин и 413 детей.

60% детей были дошкольного возраста, остальные – школьного. Среди них были и сироты, родители которых погибли в Сирии и Ираке. Так, во время операции “Жусан-1” из возвращенных 156 детей 18 оказались сиротами. “Жусан-3”: из 171 ребенка – 9 сирот. “Жусан-4”: из 49 детей – 5 сирот, “Жусан-5”: из семерых детей – двое сирот.

Кроме того, 27-28 ноября 2019 года была проведена другая спецоперация под названием «Русафа», в ходе которой из Ирака были эвакуированы отбывающие там наказание казахстанские женщины. Но они вернулись не одни, а с 14 детьми-сиротами, родители которых находятся в иракских тюрьмах либо погибли в странах Ближнего Востока. Итого 48 детей-сирот были возвращены в Казахстан из Сирии и Ирака.

Лето закончилось, завтра начнется новый учебный год,и вместе с сотнями тысяч учеников за парты сядут “жусановские” дети, как их ласково называют сотрудники центров по реабилитации жертв деструктивных религиозных организаций, которые находятся во всех регионах страны.

По словам эксперта-психолога Министерства информации и общественного развития РК, международного эксперта ООН по Центрально-Азиатскому региону Лолы Шакимовой, этим летом с детьми-жусановцами была проведена большая работа, и они полностью подготовлены к новому учебному году.

– В начале лета центром изучения проблем религии Западно-Казахстанской области был организован досуг в оздоровительном лагере “Бакытты бала” для группы детей, возвращенных из Сирии, – говорит эксперт. – Мы с ними встречались в 2019 году, когда они только прибыли. Тогда они были еще маленькими, физически неокрепшими, со множеством психологических проблем, задержкой психоречевого развития, педагогически запущенные. Это все – последствия войны, которую они видели своими глазами. Сейчас вы их не узнаете. Они окрепли и физически, и психологически, хорошо адаптировались к условиям нашего общества.

В группу входили дети с 6 до 12 лет. Вместе с Лолой Шакимовой с ними работала и психолог центра реабилитации Акмарал Абдукеева.

Дети войны – особенные дети. Они отличаются физической выносливостью, хорошей адаптивностью, гибкостью в общении. Но в то же время мы, специалисты, замечали в них признаки повышенной ранимости, чувствительности, быстрого реагирования на внешние раздражители. Так, на тренинговых занятиях они переживали за допущенные ошибки, но тут же старались их исправить. Они много читают, ходят в кинотеатры, занимаются спортом, изучают иностранные языки. Кроме русского и казахского языков, знают арабский, а некоторые изучают еще китайский, турецкий, английский. Эксперт-психолог Министерства информации и общественного развития РК, международный эксперт ООН по Центрально-Азиатскому региону Лола Шакимова

– Дети с удовольствием ходили на психологические тренинги, играли в футбол, рисовали картинки, где изображали мир, красоту казахских степей и величие гор, прозрачность наших рек, – отметила Акмарал Абдукеева. – Рисовали яркими, радужными цветами, отображая свой внутренний мир, позитивность в настроении. Они не рисовали войну, а отразили в своих картинках спокойствие, стабильность, гармонию, они были довольны своим детством здесь, в Казахстане.

Кроме психологов, с детьми работали теологи, но у них немного другая цель – не допустить радикальных признаков религиозного самосознания детей. Такая комплексная работа с вернувшимся из Сирии и Ирака детьми ведется не только в Западном Казахстане, но и во всех регионах страны, где они сейчас проживают вместе со своими родителями, либо с близкими приютившими их родственниками – бабушками, дедушками, тетями, дядями. Сейчас во всех областях существуют центры по реабилитации жертв деструктивных религиозных организаций, где им и их детям оказывают большую предметную помощь теологи, психологи, юристы, педагоги и так далее.

Большая часть прибывших из зоны террористической активности детей, и особенно те, кто там родился, говорят в основном на русском языке или на арабском. Некоторые немного знают казахский язык, поэтому большая часть детей ходят в русскую школу. Многих детей родители уже обучают казахскому языку, поэтому они хорошо владеют и русским, и казахским, и арабским языками.

Мамы этих детей прошли специальные курсы при центрах реабилитации жертв деструктивных религиозных течений и тоже помогают психологам и педагогам в обучении своих детей, занимаются с ними, водят на курсы развития, спортивные секции и так далее.

Если раньше детишки даже карандаш не умели в руках держать, не умели ни читать, ни писать, то сейчас они уже все знают, все умеют. Кроме реабилитационных центров, им хорошо помогает государство, для них так же, как и для многодетных и социально уязвимых семей, предусмотрены определенные программы. Также помогают общественные организации, поэтому эти дети хорошо подготовлены к школе, особенно те, которые пойдут в этом году в первый класс. Они уже знают все буквы, говорят на двух языках – русском и казахском, и изучают другие языки, даже китайский. У них широкий спектр интересов, они смотрят хорошие познавательные телепередачи, активно развиваются, как и все наши казахстанские дети. Словом, полностью адаптировались к реалиям сегодняшнего дня и с радостью ждут начала учебного года. Эксперт-психолог Министерства информации и общественного развития РК, международный эксперт ООН по Центрально-Азиатскому региону Лола Шакимова

– Они такие же дети, как и все, – говорит психолог Центра реабилитации жертв деструктивных религиозных организаций Акмарал Абдукеева. – Единственное, они очень чувствительные, ранимые, эмоционально неустойчивые в том смысле, что быстро реагируют на внешние раздражители, потому что это дети войны. Они видели стресс, видели насилие, видели жестокость и до сих пор это помнят. Такое невозможно сразу забыть.

По мнению специалистов, чтобы полностью выйти из посттравматического состояния, нужно несколько лет. Поэтому работа с детьми еще продолжается. Им нравится все новое, инновационное, они уже могут работать в команде, где показывают свою индивидуальность и пытаются отстоять свою позицию. Они стали очень активными, позитивными, и это нас радует, отметили кураторы.

– Мы с такой проблемой, как дети войны, столкнулись впервые, – рассказывает Лола Шакимова. – Как мы уже сказали, это специфичные, особенные дети. У них долгое время было чувство страха, неуверенность, тревожность. В первое время они, увидев или услышав пролетающий самолет, разбегались в разные стороны, прятались, и мы с ними проводили большую психодиагностическую работу. Они рисовали темные, мрачные картины: войну, окопы, бомбежки, у них были испуганные, грустные глаза, на них тяжело было смотреть. Поэтому мы буквально с первого дня окружили их заботой, вниманием, любовью.

Специалисты реабилитационных центров сделали все, чтобы у этих малышей прошло чувство страха, чтобы у них на лицах появилась улыбка, чтобы они полноценно жили и радовались, как и все дети. Они вместе с мамами ходили и ходят на все тренинги, их при необходимости направляют к узким специалистам – медицинским психологам, психотерапевтам, психиатрам, невропатологам и у них постепенно проходят фобии, высокий уровень тревожности. Сейчас они уже рисуют яркие, красивые картины, природу, город, в котором живут, свой дом, свою семью, своих друзей.