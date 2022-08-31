Глава "КазМунайГаз" провел совещание на шымкентском НПЗ

Председатель правления НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев посетил с рабочим визитом Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, передает Zakon.kz.

В ходе поездки Мирзагалиев провел совещание с участием руководством НПЗ и поручил вести тотальный контроль по работе переработки нефти.

Отмечается, что на фоне дефицита дизтоплива, люди жалуются на отсутствие бензина АИ 95. Мирзагалиев отметил, что ГСМ нелегально вывозят из страны, при этом, если незаконный вывоз ГСМ не прекратится, то все усилия нефтепереработчиков будут безрезультативны.

Фото: "КазМунайГаз"

Отмечу, что Шымкентский НПЗ работает стабильно, на текущий момент полностью выполняет производственные планы, а по выработке дизтоплива идет с перевыполнением плана на 1100 тонн. Основными причинами текущей напряженной ситуации на рынке ГСМ являются существующий диспаритет цен на ГСМ по сравнению с соседними странами и большие перетоки производимых в Казахстане нефтепродуктов, особенно нелегального вывоза дизельного топлива, – сказал Магзум Мирзагалиев глава НК "КазМунайГаз".

Фото: "КазМунайГаз"

После осмотра шымкентского НПЗ Мирзагалиев провел расширенное совещание, где работники НПЗ заявили, что все работает стабильно и они перевыполняют план.

За семь месяцев текущего года, выполнении производственной программы и подготовке к плановому ремонту, перенесенному на 2023 год. Так, за семь месяцев 2022 года на ПКОП переработано 3,6 млн тонн нефти, произведено бензинов почти 1,2 млн тонн, дизельного топлива – 1,1 млн тонн, авиатоплива – 204 тыс. тонн и другие нефтепродукты. При этом отметим, что за аналогичный период 2021 года на ПКОП было переработано почти 2,7 млн тонн нефти, произведено более 1 млн тонн автобензинов, 779 тыс. тонн дизтоплива, 149 тыс. тонн авиакеросина, — сказал президент ТОО "ПКОП" Ерболат Кожабаев.

Фото: "КазМунайГаз"

Руководству завода совместно с блоком переработки КМГ Мирзагалиев поручил подготовить необходимые материалы по вопросу нелегального вывоза нефтепродуктов, все документы уже после, направят в уполномоченные госорганы.