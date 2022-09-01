Что мешает бороться с коррупцией в квазигоссекторе в Казахстане

Несмотря на то, что в квазигосударственных организациях в Казахстане внедрили антикоррупционные комплаенс-службы, не все из них работают эффективно. Zakon.kz узнал, как повысить эффективность борьбы с коррупцией в квазигоссекторе.

Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы Асхат Оразхан, говоря о мерах, направленных на противодействие коррупции в квазигосударственном секторе, отметил введение запрета на трудоустройство в квазигоссекторе лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений, а также закрепление на законодательном уровне обязанности для квазигосударственных организаций открытия антикоррупционных комплаенс-служб. Внедрение данного института началось с прошлого года.

Наибольшее число квазигоскомпаний дислоцировано в Алматы, из 420 организаций 322 относятся к местным исполнительным органам. В настоящее время обеспечено 100%-ное внедрение комплаенс-службы в квазигосударственном секторе Алматы. Но, к сожалению, как показывает практика, многие организации ограничились лишь внедрением комплаенс-службы либо открытием юридически-контрольной службы. Из-за этого основные цели института противодействия коррупции не достигаются в полной мере. Конечная цель в том, чтобы антикоррупционный комплаенс был действительно работающим механизмом и стал неотъемлемой частью корпоративной культуры организации. Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы Асхат Оразхан

Главный принцип работы комплаенс-службы в том, чтобы ее офицеры были независимыми и в своей организации прививали антикоррупционную культуру и выявляли коррупционные риски.

Глава государства в своем Послании «Казахстан в новой реальности: время действий» отметил, что корпоративное управление сегодня превращается в дополнительную бюрократическую процедуру и требует улучшения. В этой связи усиление борьбы с коррупцией и применение современных методов ее предотвращения являются актуальными задачами квазигосударственного сектора.

Руководитель аппарата акима Алматы Асат Нурпеисов считает, что на сегодня одним из основных инструментов обеспечения корпоративной добропорядочности является деятельность независимых служб комплаенса в рамках управления рисками и системы внутреннего контроля.

Система антикоррупционного комплаенса является одним из эффективных инструментов профилактики коррупции в организациях, а также одновременно сложным и комплексным проектом, требующим внимания от внедрения. Что касается качества работы комплаенс-служб и проводимых внутренних анализов коррупционных рисков, я считаю, что прошло достаточно времени, мы видим, что есть некоторые недоработки, которые необходимо совместно исправить. Руководитель аппарата акима Алматы Асат Нурпеисов

Безусловно, с учетом лучших международных практик с каждым годом противодействие коррупции в Казахстане становится более системным, инструментарий расширяется, а неприятие коррупции как среди граждан, так и среди госслужащих с каждым годом растет. Однако, не останавливаясь на этом, антикоррупционное ведомство продолжает развивать и совершенствовать методы своевременного предотвращения коррупции.

Заместитель руководителя Службы превенции Агентства по противодействию коррупции Жигер Байдилдин сообщил, что современная антикоррупционная политика страны основана на комплексном подходе. Из года в год совершенствуется законодательная база, запущен процесс политической модернизации, декриминализована клевета, упрощен порядок проведения мирных собраний и митингов, шествий, пикетов, демонстраций, обеспечен переход к разрешительному порядку проведения митингов, усилена роль общественных советов в государственных органах и квазигосударственном секторе.

В Казахстане продолжается внедрение передовых мировых антикоррупционных стандартов. Одним из них является внедрение и постоянное активное использование антикоррупционной политики в корпоративном секторе в рамках реализации поручений главы государства по противодействию коррупции корпоративной.

Добропорядочность при ведении дел должна стать незыблемым стандартом, об этом говорит ряд рекомендаций международных организаций. Практика применения комплаенса широко развита в корпоративном секторе международного уровня. Одна из основных задач специалистов комплаенса – соблюдение требований антикоррупционного законодательства, защита деловой репутации организации. Важнейший приоритет – профилактика, контроль при приеме на работу, корпоративное обучение персонала, анализ дел, проверка контрагентов и аффилированности лиц. Данный процесс заметно активизировался в квазигосударственном секторе с законодательным введением института антикоррупционного комплаенса, который осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа. Заместитель руководителя Службы превенции Агентства по противодействию коррупции Жигер Байдилдин

Норма о наличии антикоррупционной комплаенс-службы обязательна для субъектов квазигосударственного сектора, но к ней интерес проявляет и частный бизнес. По данным Антикора, уже сегодня более 6 тыс. субъектов квазигоссектора и частного сектора по Казахстану внедрили такие комплаенс-службы. Агентство по противодействию коррупции методологически сопровождает деятельность комплаенс-служб, совместно с академией госуправления на постоянной основе проводятся семинары, ориентированные на практику.

В целом, в искоренении коррупции важен широкий функционал комплаенс-служб. Он должен стать одним из приоритетных для руководства компаний, их заинтересованность оформляется возлагаемой на них дисциплинарной ответственностью за совершение коррупционных правонарушений их подчиненными. Работники квазигосударственных компаний, уполномоченные на принятие решений по организации госзакупок, ответственные за реализацию проектов, финансируемых из госбюджета и Нацфонда, занимающие должности не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения, также отнесены к субъектам коррупционных рисков. То есть они в полном объеме принимают на себя антикоррупционные ограничения, предусмотренные законом о противодействии коррупции, и несут серьезную ответственность за совершение коррупционных правонарушений. Жигер Байдилдин

Внедрение и работа комплаенс-служб становится эффективной мерой предотвращения злоупотреблений со стороны работников квазигоссектора и исключения коррупционных рисков.

Для усиления роли комплаенса готовятся поправки в закон, находящиеся на рассмотрении Мажилиса, в том числе разработка единого типового положения о комплаенс-службе , где определят приоритетные функции антикоррупционного комплаенса, такие как антикоррупционный мониторинг и выявление коррупционных рисков в деятельности организаций. Сюда входят антикоррупционное просвещение, выявление и урегулирование конфликта интересов, развитие корпоративных этических ценностей и др.

Выявлять коррупционные риски быстрее и эффективнее можно с помощью внедрения цифровых технологий в антикоррупционный комплаенс, уверен разработчик цифровой системы Евгений Щербинин. По его словам, цифровизация работы комплаенс-офисов позволяет в противодействии коррупции переходить от расследования преступлений постфактум, дублируя функции компетентных органов, к активному противодействию и превенции, чтобы не допускать этих событий.

Один человек не может уследить за всем вживую и предотвратить все коррупционные риски, особенно если компания большая. Но если этому человеку дать цифровой инструмент, настроенный на выявление подозрительных с точки зрения коррупционных рисков событий, можно охватить все, что происходит в организации. Цель цифровизации – настройка датчиков по определенным стандартам, который будет помогать одному человеку из комплаенс-службы работать, как тысяча человек. Охват процессов благодаря цифровизации намного больше. Евгений Щербинин

Жигер Байдилдин согласен с коллегой из IT-сферы и отметил, что Антикор со своей стороны постоянно работает над ускорением цифровизации всех процессов.