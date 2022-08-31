Назван лучший хоккеист Казахстана по итогам сезона-2021/22

Пока готовятся новые хоккейные баталии, а наши отечественные клубы ведут подготовку к новому предстоящему сезону, принимая участие в различных турнирах, спортивные журналисты определили лучшего хоккеиста Казахстана по итогам прошедшего сезона, передает Zakon.kz

После обретения независимости определением лучшего хоккеиста нашей страны занимался директорат во главе с известным хоккейным репортером, основателем первого специализированного журнала "Хоккей Казахстана" Максимом Карташовым. К большому сожалению, Максим Леонидович в декабре прошлого года ушел из жизни. Ему не было и 50-ти...

Функции координатора по определению лучшего хоккеиста года взял на себя руководитель Федерации спортивной прессы Казахстана Ильяс Омаров, который долгие годы помогал издавать журнал "Хоккей Казахстана".

В прошедшем, 31-м по счету, опросе приняли участие 32 отечественных журналиста, в том числе от zakon.kz – обладатель премии имени С. Бердикулова Альберт Ахметов и Куандык Шынасилов. Каждому из участвующих в опросе спортивных журналистов было предложено назвать тройку сильнейших игроков, проявивших себя наиболее ярко в прошедшем сезоне. На звание хоккеиста года номинировались не только казахстанцы, но и выступающие за отечественные клубы легионеры. По традиции за первое место начислялось три очка, за второе – два и за третье – одно очко.

По итогам опроса лучшим хоккеистом Казахстана сезона 2021-2022 гг. стал Никита Михайлис, второе место занял Валерий Орехов, третье – Роман Старченко.

Форварда национальной сборной и столичного "Барыса" Никиту Михайлиса, который в прошедшем сезоне стал одним из лучших бомбардиров КХЛ, 16 обозревателей признали лучшим, а еще четверо поставили его на второе место, что в итоге принесло новому капитану столичного "Барыса" 62 очка и довольно солидный отрыв от своих преследователей. Для Михайлиса это второй подобный трофей – он признавался лучшим пять лет назад. И если тогда такой выбор многие посчитали своеобразным авансом, то превосходство №10 "барсов" и сборной Казахстана в прошедшем сезоне ни у кого не вызывает сомнений.

Второе место занял защитник сборной Казахстана Валерий Орехов, достаточно громко заявивший о себе на Чемпионате мира, став лучшим бомбардиром команды. В активе Орехова, который, к сожалению отечественных фанатов, в межсезонье перешел из «барсов» в магнитогорский "Металлург", 32 очка. Три репортера признали его первым, десять поставили на вторую позицию и трое – на третью.

Тройку лучших в рейтинге замкнул неувядающий капитан национальной сборной Роман Старченко, который после 14-ти сезонов в "Барысе" перешел в московский "Спартак". Легенда отечественного хоккея, да фактически всей КХЛ, ранее трижды признававшийся лучшим хоккеистом Казахстана – последний раз в позапрошлом сезоне, набрал 19 очков. На первое место Романа поставили двое репортеров, на второе – пятеро и на третье – трое.

Всего одно очко Старченко уступил форвард сборной и "Барыса" Кирилл Савицкий – 18, у которого четыре первых места, два вторых и два третьих.

В свою очередь квартет Михайлис – Орехов – Старченко – Савицкий заметно оторвался при голосовании от других игроков, упомянутых в опросе.

Бывший форвард "Барыса" Якоб Лилья, перешедший в московское "Динамо", набрал семь очков.

Наш соотечественник Батырлан Муратов, удачно пошумев на родине Санта- Клауса и став одним из лучших бомбардиров в финской лиге Местис, набрал шесть очков.

Бывший капитан "Барыса" Даррен Диц, перешедший в середине сезона в московский ЦСКА и в итоге завоевавший с новым клубом Кубок Гагарина, и форвард национальной сборной Алихан Асетов, которого наставники «барсов» назвали незаменимым героем, набрали по пять очков.

По четыре очка у вратарей Андрея Шутова, на долю которого выпала нелегкая доля отстаивать пост №1 национальной сборной на мировом первенстве без отсутствия должной игровой практики в сезоне, и Йонни Ортио, теперь уже бывшего стража ворот "барсов".

Кертис Волк, Михаил Рахманов, Евгений Рымарев, Эдгарс Сиксна набрали по три очка.

Сразу пять хоккеистов – Саян Данияр, Линден Вей, Артем Микушин, Кирилл Панюков и Эмиль Нургалиев – набрали по два очка.

По одному очку у Адиля Бекетаева, Александра Борисевича, Никиты Бояркина, Дмитрия Гренца, Самата Данияра, Юрия Сергиенко, Алексея Маклюкова и Аркадия Шестакова.

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