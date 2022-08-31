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Участковый приставал к школьницам в Шымкенте: идет досудебное расследование

Человек в форме Фото: polisia.kz
О вопиющем факте рассказала на своей странице правозащитница Дина Тансари. Кроме того, она поделилась комментарием Департамента полиции Шымкента по данному случаю, передает Zakon.kz.

Правозащитница опубликовала очередное обращение в фонд #НеМолчиKZ о вопиющем факте, который произошел еще в феврале. Тансари отмечает, что по данному делу обращались и ранее родители детей, как минимум трое, но все они побоялись публичной огласки и вмешательства правозащитников.

Исходя из обращения в фонд, факт приставания к 14-летней школьнице участковым Альфарабийского района Шымкента произошел 4 февраля 2022 года в центральном парке города.

Со слов матери девушки, участковый проводил "обыск" с пристрастием, после чего предлагал пострадавшей сдавать тех друзей, кто курит. Отмечается, что девушку от дальнейших приставаний спасло то, что участковому кто-то позвонил на сотовый.

Известно, что данного участкового опознали и подруги пострадавшей, с которыми он пытался "встречаться".

Из ответа Департамента полиции города, который приводит Тансари, следует, что сотрудник полиции 8 февраля 2022 года был уволен из органов внутренних дел.

В отношении него проводится досудебное расследование по статьям 122 "половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" и 362 УК РК "превышение власти или должностных полномочий". В настоящее время он находится под стражей в изоляторе временного содержания. ДП г.Шымкент

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