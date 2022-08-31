Участковый приставал к школьницам в Шымкенте: идет досудебное расследование
Правозащитница опубликовала очередное обращение в фонд #НеМолчиKZ о вопиющем факте, который произошел еще в феврале. Тансари отмечает, что по данному делу обращались и ранее родители детей, как минимум трое, но все они побоялись публичной огласки и вмешательства правозащитников.
Исходя из обращения в фонд, факт приставания к 14-летней школьнице участковым Альфарабийского района Шымкента произошел 4 февраля 2022 года в центральном парке города.
Со слов матери девушки, участковый проводил "обыск" с пристрастием, после чего предлагал пострадавшей сдавать тех друзей, кто курит. Отмечается, что девушку от дальнейших приставаний спасло то, что участковому кто-то позвонил на сотовый.
Известно, что данного участкового опознали и подруги пострадавшей, с которыми он пытался "встречаться".
Из ответа Департамента полиции города, который приводит Тансари, следует, что сотрудник полиции 8 февраля 2022 года был уволен из органов внутренних дел.
В отношении него проводится досудебное расследование по статьям 122 "половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" и 362 УК РК "превышение власти или должностных полномочий". В настоящее время он находится под стражей в изоляторе временного содержания. ДП г.Шымкент