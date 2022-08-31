Мужчина из ревности убил сожительницу и сдался в полицию в Шымкенте
Фото: polisia.kz
Трагедия произошла днем 31 августа. 50-летний подозреваемый признался, что совершил преступление из ревности, передает Zakon.kz.
Выяснилось, что мужчина приревновал свою сожительницу и напал на нее с ножом. Женщина скончалась на месте.Пресс-служба Департамента полиции Туркестанской области
Стражи порядка ведут расследование по статье "Убийство". Подозреваемый водворен в ИВС.
Расследование продолжается.
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