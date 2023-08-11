В Алматы мужчина убил женщину из-за ревности

В Алматы задержали подозреваемого в убийстве женщины, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Алматы, преступление произошло в Туркибском районе. 47-летний мужчина в ссоре на почве ревности нанес ножевое ранение своей знакомой и скрылся.

Спустя несколько часов его задержали полицейские и водворили в ИВС.

Весной в одном из бутиков базара по улице Шолохова неизвестный мужчина оставил пакет с головой женщины. По данным городского ДП, обезглавленное тело женщины было обнаружено у заброшенного здания, расположенного на той же улице.

Спустя 12 дней в Алматы задержали подозреваемого в убийстве женщины, им оказался мужчина 1962 года рождения. Полицейские установили, что задержанный был знаком с потерпевшей несколько дней, а преступление совершил в ходе ссоры.