11 вилл российского миллиардера арестовали в Италии
Власти Италии арестовали 11 вилл российского миллиардера Вячеслава Моше Кантора на северо-восточном побережье Сардинии, сообщает Lenta.ru.
Совет Европы поручил конфисковать активы Кантора в Порто-Ротондо в апреле, когда против него были введены персональные санкции. Однако следователи Финансовой гвардии Италии смогли завершить процесс лишь в августе.
Сам миллиардер на своих виллах постоянно не проживал.
Вячеслав Кантор входит в список российских миллиардеров Forbes. Ранее он был награжден орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой", французским орденом Почетного легиона и украинским орденом Князя Ярослава Мудрого.
Также бизнесмен является президентом Европейского еврейского конгресса. Организация выступила против санкций в отношении миллиардера, назвав его "уважаемым лидером, посвятившим свою жизнь безопасности и благополучию европейских еврейских общин и борьбе с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией".