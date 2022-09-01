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11 вилл российского миллиардера арестовали в Италии

В Италии арестовали 11 вилл российского миллиардера Фото: pixabay
Среди объектов недвижимости в Порто-Ротондо есть виллы, ранее принадлежавшие семье бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, сообщает Lenta.ru.

Власти Италии арестовали 11 вилл российского миллиардера Вячеслава Моше Кантора на северо-восточном побережье Сардинии, сообщает Lenta.ru.

Совет Европы поручил конфисковать активы Кантора в Порто-Ротондо в апреле, когда против него были введены персональные санкции. Однако следователи Финансовой гвардии Италии смогли завершить процесс лишь в августе.

Сам миллиардер на своих виллах постоянно не проживал.

Вячеслав Кантор входит в список российских миллиардеров Forbes. Ранее он был награжден орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой", французским орденом Почетного легиона и украинским орденом Князя Ярослава Мудрого.

Также бизнесмен является президентом Европейского еврейского конгресса. Организация выступила против санкций в отношении миллиардера, назвав его "уважаемым лидером, посвятившим свою жизнь безопасности и благополучию европейских еврейских общин и борьбе с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией".

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