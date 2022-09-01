Спад заболеваемости КВИ за сутки продолжается в Казахстане
Двумя днями ранее в стране выявили 230 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 46,
в Алматы – 30,
в Шымкенте – 2,
в Акмолинской области – 33,
в Актюбинской области – 8,
в Алматинской области – 3,
в Жетысуской области – 7,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 1,
в Абайской области – 1,
в Жамбылской области – 5,
в ЗКО – 7,
в Карагандинской области – 33,
в Улытауской области – 3,
в Костанайской области – 11,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 5,
в СКО – 5.
Всего в стране подтверждено 1 388 689 случаев.
577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 17,
в Шымкенте – 273,
в Алматинской области – 6,
в Жетысуской области – 6,
в Атырауской области – 21,
в ВКО – 17,
в Абайской области – 1,
в ЗКО – 8,
в Карагандинской области – 83,
в Костанайской области – 64,
в Кызылординской области – 7,
в Мангистауской области – 11,
в Павлодарской области – 45,
в Туркестанской области – 18.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 357 886 человек.