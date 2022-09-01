Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Спад заболеваемости КВИ за сутки продолжается в Казахстане

Коронавирус в Казахстане 31 августа Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 31 августа в Казахстане сообщили в МВК. По одному заболевшему выявили в ВКО, Абайской и Кызылординской областях, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 230 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 46,

  • в Алматы – 30,

  • в Шымкенте – 2,

  • в Акмолинской области – 33,

  • в Актюбинской области – 8,

  • в Алматинской области – 3,

  • в Жетысуской области – 7,

  • в Атырауской области – 4,

  • в ВКО – 1,

  • в Абайской области – 1,

  • в Жамбылской области – 5,

  • в ЗКО – 7,

  • в Карагандинской области – 33,

  • в Улытауской области – 3,

  • в Костанайской области – 11,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 5,

  • в Павлодарской области – 5,

  • в СКО – 5.

Всего в стране подтверждено 1 388 689 случаев.

577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 17,

  • в Шымкенте – 273,

  • в Алматинской области – 6,

  • в Жетысуской области – 6,

  • в Атырауской области – 21,

  • в ВКО – 17,

  • в Абайской области – 1,

  • в ЗКО – 8,

  • в Карагандинской области – 83,

  • в Костанайской области – 64,

  • в Кызылординской области – 7,

  • в Мангистауской области – 11,

  • в Павлодарской области – 45,

  • в Туркестанской области – 18.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 357 886 человек.

Читайте также

Премьер Финляндии заявила о переходе страны на "военную экономику"

Казахстан снял ограничения на вывоз зерна и муки

11 вилл российского миллиардера арестовали в Италии

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ситуация в Украине 30 августа
Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить
Мирзагалиеву и Магауову объявлены строгие выговоры
Мирзагалиеву и Магауову объявлены строгие выговоры
прогноз, курс, осень
Что будет с курсом тенге этой осенью – прогнозы экономиста
осень
Прогноз погоды на сентябрь подготовили казахстанские синоптики
курсы валют
Курсы валют на 31 августа в обменных пунктах Казахстана
Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках
Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках
Умер Михаил Горбачев
Умер Михаил Горбачев
торги на бирже
Доллар снова подорожал на торгах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления