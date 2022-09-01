Спад заболеваемости КВИ за сутки продолжается в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 31 августа в Казахстане сообщили в МВК. По одному заболевшему выявили в ВКО, Абайской и Кызылординской областях, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 230 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 46,

в Алматы – 30,

в Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 33,

в Актюбинской области – 8,

в Алматинской области – 3,

в Жетысуской области – 7,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 1,

в Абайской области – 1,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 7,

в Карагандинской области – 33,

в Улытауской области – 3,

в Костанайской области – 11,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 5,

в СКО – 5. Всего в стране подтверждено 1 388 689 случаев. 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 17,

в Шымкенте – 273,

в Алматинской области – 6,

в Жетысуской области – 6,

в Атырауской области – 21,

в ВКО – 17,

в Абайской области – 1,

в ЗКО – 8,

в Карагандинской области – 83,

в Костанайской области – 64,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 11,

в Павлодарской области – 45,

в Туркестанской области – 18. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 357 886 человек. Читайте также Премьер Финляндии заявила о переходе страны на "военную экономику" Казахстан снял ограничения на вывоз зерна и муки 11 вилл российского миллиардера арестовали в Италии

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