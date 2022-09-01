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Депутат районного маслихата застрелился в ВКО

депутат ВКО самоубийство Фото: Zakon.kz
В Восточном Казахстане депутат Зайсанского маслихата застрелился в своем доме. Начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Информация о самоубийстве мужчины появилась в социальных сетях. В полиции Восточного Казахстана ее подтвердили.

Департамент полиции Восточно-Казахстанской области сообщает, что по факту суицида 58-летним жителем города Зайсана 31 августа отделом полиции Зайсанского района начато досудебное расследование.Пресс-служба ДП ВКО

Кроме того, по данным ведомства, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела.

Также назначены необходимые судебные экспертизы.

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Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область
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