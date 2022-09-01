Депутат районного маслихата застрелился в ВКО

В Восточном Казахстане депутат Зайсанского маслихата застрелился в своем доме. Начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Информация о самоубийстве мужчины появилась в социальных сетях. В полиции Восточного Казахстана ее подтвердили.

Департамент полиции Восточно-Казахстанской области сообщает, что по факту суицида 58-летним жителем города Зайсана 31 августа отделом полиции Зайсанского района начато досудебное расследование. Пресс-служба ДП ВКО

Кроме того, по данным ведомства, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела.

Также назначены необходимые судебные экспертизы.