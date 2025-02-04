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События

Главу районного маслихата в Костанайской области подозревают в коррупции

Доллары, деньги, конверт, коррупция, взятка , фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 12:03 Фото: Zakon.kz
Антикоррупционная служба по Костанайской области завершила досудебное расследование в отношении председателя и депутата маслихата района Беимбета Майлина в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Антикоре 4 февраля 2025 года, его обвиняют в даче взятки в сумме 2 млн тенге сотрудникам областного Департамента внутреннего государственного аудита (ДВГА) через депутата за непринятие мер по выявленным в ходе аудита нарушениям, связанным с неисполнением аффилированной с ним фирмой условий договоров госзакупок с местными госучреждениями.

23 января 2025 года обвиняемые преданы суду.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте чиновник и медсестра получали взятки от родителей детей с инвалидностью.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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