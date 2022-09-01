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В Актобе откроется Генконсульство Китая

подготовлено соглашение от открытии консульств Фото: пресс-служба акимата Алматы
МИД РК подготовил проект Соглашения, предусматривающего открытие Генерального консульства Казахстана в городе Сиане и Генерального консульства Китая в городе Актобе, сообщает Zakon.kz.
Открытие Генерального консульства Республики Казахстан в городе Сиане (Китайская Народная Республика) в первую очередь усилит деятельность консульской службы Казахстана на данном направлении, а также позволит на системной основе выстроить работу в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества (продвижение казахстанского экспорта, привлечение инвестиций и создание совместных предприятий) в регионе, – говорится в обосновании.

Консульский округ в Актобе охватывает Актюбинскую, Атыраускую, Мангистаускую, Западно-Казахстанскую и Кызылординскую области.

Консульский округ в Сиане охватывает провинции Шэньси, Ганьсу, Сычуань, Хубэй, Нинся-Хуэйский автономный район и город Чунцин.

В рамках подписания Соглашения подготовлены Ноты для обмена обеими сторонами. Они составляются на казахском и китайском языках и имеют одинаковую силу.

Предусматривается, что стороны будут решать консульские вопросы между двумя государствами путем дружественных консультаций на основе международного права и практики, в частности Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года и Консульского договора между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой от 10 августа 1992 года, а также в соответствии с принципом паритета.

После принятия постановления правительства РК о подписании Соглашения будет разработан проект Указа Президента Республики Казахстан «Об открытии Генерального консульства в г. Сиань (Китайская Народная Республика)».

Документы размещены на сайте Открытые НПА до 3 сентября.

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