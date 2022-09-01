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Инфляция в Казахстане превысила в августе 16%

Инфляция выросла до 16,1% в Казахстане Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, инфляция в августе 2022 года в годовом исчислении составила 16,1%, за месяц – 1,4%, сообщает Zakon.kz.
Цены на продовольственные товары в августе 2022 года по сравнению с августом прошлого года повысились на 20,8%, на непродовольственные товары выросли на 15,5%, платные услуги – на 10,1%.Бюро национальной статистики

При этом на продовольственном рынке больше всего цены выросли за год на сахар-песок – 92,8%, лук репчатый – 46,9%, муку – 41,4%. Макаронные изделия подорожали на 35,7%, крупы – на 32,7%, сыр – на 29%, мясо птицы – на 27,9%. Кисломолочные продукты стали дороже на 26,7%.

Снижение цен отмечено на свеклу – на 12,4%, морковь – на 11,6%.

Прирост цен на непродовольственные товары в августе 2022 года (к августу 2021 года) составил 15,5%. Уровень цен на канцелярские товары вырос на 60,5%, ранец, рюкзак ученический – на 44%, товары личного пользования – на 28,4%, моющие и чистящие средства – на 26,6%, бытовые приборы – на 24,2%, строительные материалы – на 20%, детскую обувь – на 19,6%, мебель и предметы домашнего обихода – на 19,2%, посуду – на 16%, детскую одежду – на 15%, автомобили – на 14,6%, текстильные изделия – на 11,3%, книги – на 10,9%, фармацевтическую продукцию – на 10,7%.

Цены на платные услуги за год выросли на 10,1%. Уровень цен на организации комплексного отдыха вырос на 20,1%, услуги общественного питания – на 18,4%, санаториев – на 15,3%, здравоохранения – на 14,9%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 13,8%, гостиниц – на 6,9%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 5,7%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию, вывоз мусора повысились по 3,7%, водоотведение – на 1,6%, а на центральное отопление снизились на 2,3%, горячую воду – на 0,9%.

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