Айдос Сарым о выборах: Президент обновит свой мандат и перезапустит всю систему

В кулуарах Мажилиса депутат Айдос Сарым сказал, что у партий, которые захотят прийти на политический рынок, достаточно времени, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бюджет потянет (внеочередные президентские выборы. – Прим. ред.), деньги закладываются. В этом году проведен референдум. Все общество ждет обновления. Президент сам сказал, что для масштабной реализации этих начинаний и новаций, заложенных в Конституции, нужен новый мандат доверия. Он хочет обновить свой мандат и перезапустить всю систему, чтобы не было критики. Депутат Мажилиса Айдос Сарым

Он напомнил, что теоретически выборы в Мажилис могли состояться в 2025 году, но многие ждут обновления уже сейчас и хотят участвовать в выборах.

Мне кажется, это честно. Заранее все объявлено. У партий, которые захотят прийти на политический рынок, есть достаточное количество времени. У них будет возможность выдвинуться в президенты, набрать опыт, известность, регистрировать новые политические партии и после проводить выборы в Мажилис. Депутат Айдос Сарым

Депутат отметил, что человек, имеющий амбиции, должен быть готов к выборам хоть завтра.