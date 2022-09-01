Когда достроят LRT в Нур-Султане

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, сколько времени понадобится, чтобы достроить "Астана LRT", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Градоначальник отметил, чтобы достроить "Астана LRT", необходимо 577 млн долларов. Первый транш в 20 млрд тенге уже выделен. Подрядчик тот же – китайский консорциум.

Принято решение достроить LRT, мы слишком далеко зашли и прошли точку невозврата. По предварительным расчетам, ежегодно на обслуживание будет необходимо 4 млрд тенге. Стоимость проезда также будет субсидироваться и будет чуть выше проезда в автобусе. Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов

Аким отметил, что это невыгодный проект, но он поможет разгрузить дорожный трафик.

Если будет непрерывное финансирование, китайские партнеры обещают за два года достроить, – добавил Алтай Кульгинов.

22 августа громкое дело о хищениях в "Астана LRT" поступило в суд.