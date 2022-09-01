Названа численность населения Казахстана по итогам переписи

Численность населения Казахстана с учетом переписи на 1 августа 2022 года составила 19 644 067 человек. Такие данные привели в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Согласно обработанным данным, в переписи 2021 года приняли участие 19 186 015 человек. Таким образом, население страны с прошлой переписи 2009 года выросло на 20%, или 3,2 млн человек. Этому способствовали естественный прирост населения, а также миграционный приток на территорию Казахстана. Бюро национальной статистики

Согласно итогам переписи доля горожан продолжила расти и увеличилась до 61,2%, рост по сравнению с данными предыдущей переписи составил 5%.

Соответственно, наблюдается уменьшение доли сельского населения с 43,9% до 38,8%.

При этом наибольшее число городских жителей проживает в Карагандинской области – 80%, свыше 1 млн человек. Напротив, регионом, где проживает меньше всего горожан, стала Туркестанская область. Здесь всего 498 тыс. человек, или 24,3% жителей, проживают в городской местности.

Урбанизация является общемировой тенденцией, которая связана с индустриализацией экономики и перетоком рабочей силы в более производительные сферы. Как правило, жители переезжают из сел в города для получения образования, работы по специальности и улучшения благосостояния. За межпереписной период наибольший рост городского населения отмечается в 6 регионах страны – Акмолинской, Актюбинской, ЗКО, ВКО, СКО, Кызылординской областях. А население столицы выросло в два раза. Глава Бюро национальной статистики АСПиР РК Жандос Шаймарданов

По итогам предыдущей переписи в столице Казахстана проживало 619 тыс. человек. На момент переписи 2021 года численность населения главного города страны составила 1,23 млн человек.

Как отмечают статистики, численность женщин в Казахстане, как и прежде, превалирует над численностью мужчин. По итогам переписи их оказалось на полмиллиона больше (на 536,3 тыс. человек).

Если говорить в процентах, доля мужчин составила 48,6% (9 324 840 человек), женщин – 51,4% (9 861 175 человек). Таким образом, на 100 женщин в Казахстане приходится 99 мужчин.

В Бюро нацстатистики отметили, что перепись проводится один раз в 10 лет и показывает различные социально-экономические параметры населения на определенную дату. Собранные данные являются уникальными как по полноте представленной информации (миграция, доходы, занятость, брачное состояние, рождаемость, степень владения языками, отношение к религии, ограничение жизнедеятельности), так и по охвату респондентов.

Так, с учетом данных переписи 2021 года численность населения Казахстана после перерасчета текущих данных на 1 августа 2022 года составила 19 644 067 человек.