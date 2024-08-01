Выросла численность населения Казахстана

Обновленные данные по численности населения Казахстана предоставили сегодня, 1 августа 2024 года, в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, численность населения на 1 июля составила 20 159 707 человек, из которых:

горожане – 12 573 637 человек;

сельские жители – 7 586 070 человек.

"За полгода численность населения увеличилась на 125 867 человек, из них за счет естественного прироста на 118 579 человек, миграции – на 7289 человек". Бюро национальной статистики

Самые высокие темпы роста населения зарегистрированы в Астане – на 2,93%, Шымкенте – на 1,38% и Алматы – на 1,33%.

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Ранее сообщалось, что на 1 июня в Казахстане проживало 20 139 914 человек.