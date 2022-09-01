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Андрей Линник сложил полномочия депутата Мажилиса Парламента

депутат, голосование Фото: parlam.kz
Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Андрея Линника, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Депутат Мажилиса Парламента Андрей Григорьевич Линник подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата. В связи с этим Центральная избирательная комиссия Казахстана в соответствии со ст. 52 Конституции РК и п. 3 и 8 ст. 24 Конституционного закона РК "О Парламенте и статусе его депутатов" вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата. Член Центральной избирательной комиссии Казахстана Шавхат Утемисов

На заседании присутствовали 99 депутатов, поддержали 99, проголосовавших против и воздержавшихся не было.

Андрею Линнику вручили благодарственное письмо от всего депутатского корпуса.

Андрей Линник родился 22 марта 1974 года в селе Ново-Воскресеновка Жамбылской области.

Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "налоговое право, налоговое расследование", а также Международную академию бизнеса по специальности "менеджмент" и "Алматы Менеджмент Университет" (ALMAU) (2020) по специальности "деловое администрирование" (степень DBA).

Трудовой стаж:

  • индивидуальный предприниматель (1993-2003);

  • заместитель председателя СПК "Алмалыбак", город Алматы (2004-2009);

  • заместитель директора ТОО "Газпром нефть – Казахстан", город Алматы (2009-2012);

  • заместитель генерального директора ТОО "Форпост – инвестиции и развитие", город Астана (2012-2014);

  • генеральный директор ТОО "Форпост – инвестиции и развитие", город Астана (2014-2018);

  • генеральный директор ТОО "ASPARA MUNAY", город Алматы (2018-2021).

Выборные должности, депутатство:

  •  кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от ДП "Ак Жол" (05.02.2016, 04.12.2020);

  • депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва;

  • член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан (14.01.2021 – 07.09.2022).

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Тамила Языкова
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