Андрей Линник сложил полномочия депутата Мажилиса Парламента

Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Андрея Линника, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Парламента Андрей Григорьевич Линник подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата. В связи с этим Центральная избирательная комиссия Казахстана в соответствии со ст. 52 Конституции РК и п. 3 и 8 ст. 24 Конституционного закона РК "О Парламенте и статусе его депутатов" вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата. Член Центральной избирательной комиссии Казахстана Шавхат Утемисов

На заседании присутствовали 99 депутатов, поддержали 99, проголосовавших против и воздержавшихся не было.

Андрею Линнику вручили благодарственное письмо от всего депутатского корпуса.

Андрей Линник родился 22 марта 1974 года в селе Ново-Воскресеновка Жамбылской области.

Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "налоговое право, налоговое расследование", а также Международную академию бизнеса по специальности "менеджмент" и "Алматы Менеджмент Университет" (ALMAU) (2020) по специальности "деловое администрирование" (степень DBA).

Трудовой стаж:

индивидуальный предприниматель (1993-2003);

заместитель председателя СПК "Алмалыбак", город Алматы (2004-2009);

заместитель директора ТОО "Газпром нефть – Казахстан", город Алматы (2009-2012);

заместитель генерального директора ТОО "Форпост – инвестиции и развитие", город Астана (2012-2014);

генеральный директор ТОО "Форпост – инвестиции и развитие", город Астана (2014-2018);

генеральный директор ТОО "ASPARA MUNAY", город Алматы (2018-2021).

Выборные должности, депутатство: