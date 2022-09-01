Партия Amanat призвала казахстанцев объединиться вокруг новых реформ президента

Сегодня председатель Amanat Ерлан Кошанов провел совещание с партийным активом по обсуждению Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента, общественные деятели, сотрудники Центрального аппарата. Посредством видеоконференцсвязи были подключены все региональные филиалы партии.

Фото: Amanat

Ерлан Кошанов акцентировал внимание присутствующих на том, что нынешнее Послание — это еще один большой шаг на пути построения Нового справедливого Казахстана.

В Послании, как и всегда, президентом даны конкретные ответы на самые актуальные запросы казахстанцев. Это продолжение начатых политических преобразований. Что еще раз показывает, что слова президента никогда не расходятся с делом. Впервые обнародован график будущих избирательных кампаний. Глава государства инициировал сокращение мандата президента и установление одного срока продолжительностью на семь лет. Все это говорит о последовательности курса реформ и его нацеленности на укрепление демократии в стране, – заявил он.

Фото: Amanat

Кроме того, председатель партии отметил, что несмотря на текущие вызовы, президент усиливает государственную социальную политику: выделяются большие средства на развитие образования и здравоохранения, поддержку молодежи и сельского хозяйства, индексируются все соцвыплаты, пересматриваются пенсии, запускается проект "Нацфонд – детям".

Партия Amanat, как ведущая политическая сила страны, всецело поддерживает политические и социально-экономические инициативы главы государства. Все предлагаемые президентом в Послании реформы – это прогрессивные и своевременные меры, которые дают новый импульс развитию страны в новых условиях. Ерлан Кошанов

Фото: Amanat

В ходе мероприятия также выступил член бюро политического совета партии, генеральный директор республиканской газеты Egemen Qazaqstan Дархан Кыдырали. По его словам, Послание определяет дальнейшее направление развития страны.

В своем Послании глава государства охватил весь спектр актуальных вопросов, волнующих население. Это нехватка водных ресурсов, ремонт дорог, развитие медицины на селе, возврат неиспользуемых земель и много другое. Поэтому мы всецело поддерживаем курс президента. Дархан Кыдырали

В свою очередь, исполнительный секретарь Алматинского городского филиала Amanat Меиржан Отыншиев отметил, что Алматы – это город молодежи и студентов.

В этом контексте Послание, в котором озвучены конкретные меры по трудоустройству 100 тыс. молодых людей, льготному кредитованию молодых предпринимателей, решению проблем студенческих общежитий, говорит о том, что вопросы будущих поколений – в фокусе внимания президента. Меиржан Отыншиев

Исполнительный секретарь Северо-Казахстанского областного филиала партии Асем Рахметова выразила мнение, что общими усилиями общества, госаппарата и партии Amanat все задачи будут реализованы.

Сегодня в нашей работе приоритетами должны быть именно общественный диалог, открытость, оперативное реагирование на нужды людей. Благодаря этому мы можем реализовать все задуманное, – отметила она.

Фото: Amanat

По итогам совещания председатель Amanat Ерлан Кошанов поставил перед Центральным аппаратом партии и региональными филиалами ряд конкретных задач по продвижению Послания главы государства среди широких слоев населения и мобилизации всех партийных ресурсов на реализацию озвученных в нем реформ.