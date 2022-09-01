Как прошел киберспортивный фестиваль OINA Fest

28 августа прошел фестиваль видеоигр и киберспортивных развлечений OINA Fest, где состоялся гранд-финал одноименного турнира. Организаторы разыграли среди участников 2 млн тенге.

За призовое место боролись 128 команд. Первое место заняла команда Hunter x Hunter, которая выиграла 1 млн 500 тыс. тенге, а второе место досталось ребятам из Batman. Они получили 500 тыс. тенге.

Генеральным спонсором фестиваля выступила компания 1XBET. В бренд-зоне главного спонсора спортивных эмоций гостей ждали активности с приятными призами. Можно было получить горячий мерч с логотипами любимых киберспортивных команд и множество других ценных призов.

В том числе компания разыграла наушники Apple AirPods второго поколения. Желающие выиграть приз выходили на сцену и играли против AdreN-а, который является победителем чемпионата мира по Counter-Strike: Global Offensive – PGL Major Kraków 2017. Никому из претендентов не удалось обыграть чемпиона, однако компания решила поощрить участников и вручить пять наушников тем, кто показал наилучшие результаты.

На территории фестиваля также были представлены зоны с развлечениями: 2х2 турнир по CS:GO, зона с ретро-консолями, зона с игровыми приставками современного поколения, точка продажи официального мерча и многое другое. Любители видеоигр и гейминг-культуры Казахстана смогли не только понаблюдать за игрой финалистов, но и отлично отдохнуть, поиграть, вкусно поесть и принять участие в розыгрышах от организаторов и партнеров феста.

Компания 1XBET не первый раз поддерживает киберспортивные мероприятия в стране. Напомним, что в мае этого года главный спонсор спортивных эмоций тоже активно поддержал Almaty Major Fest. Главным событием феста тогда стала прямая трансляция финала PGL Major Antwerp 2022 на трех больших экранах, где встретились сильнейшие команды мира по CS:GO – Natus Vincere и FaZe Clan.

На сегодняшний день компания 1XBET является официальным спонсором Федерации киберспорта Казахстана и отдельно поддерживает отечественные команды, такие как Avangar и первую киберспортивную команду страны – K23. Если говорить о мировых киберколлективах, главный спонсор спортивных эмоций является партнером Team Spirit, OG Esports и Mibr.

Отметим, что гейминг-культура в стране берет свое начало с участия сборной Казахстана на WCG 2002 в Сеуле в 2002 году. На данный момент несколько отечественных команд выступают на крупных международных турнирах по дисциплинам Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и PUBG. С 25 июня 2018 года киберспорт признан официальным видом спорта в Казахстане.

Поддержим киберспорт в Казахстане вместе с главным спонсором спортивных эмоций – компанией 1XBET!

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