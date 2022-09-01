Пыльная буря, высокая пожарная опасность и жара +41°C ожидаются в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено в столице и 12 областях страны на 2 сентября, передает Zakon.kz.

В Нур-Султане днем ожидается сильная жара +35°C и высокая пожарная опасность.

На большей части Акмолинской области и в Кокшетау днем сильная жара +35...+36°C. На большей части области высокая пожарная опасность.

На западе, востоке Мангистауской области пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +41°C. В Актау днем пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-18 м/с.

Днем на западе Атырауской области гроза. Днем сохраняется сильная жара до +39°C. На западе, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сильная жара +38°C.

Днем в Жетысуской области на востоке ветер северо-восточный, 15-20 м/с. Ожидается сильная жара +35°C.

На горных перевалах Туркестанской области ветер восточный, 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Костанайской области гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере области, 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара до +38°C, высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ветер юго-западный днем, 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +37°C.

Днем на севере Актюбинской области ветер южный, юго-западный, порывы 16 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +35...+39°C и чрезвычайная пожароопасность. В Актобе днем ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15 м/с. Сохраняется сильная жара +36...+38°C.

На юге Абайской области, на большей части Кызылординской области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается сильная жара +36°C. Ветер юго-западный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем сильная жара +35°C.

На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +35°C и чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 18 м/с.

Днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 15-20 м/с. Днем на юге, западе, севере области ожидается сильная жара +38°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.