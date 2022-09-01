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Какую сумму из Нацфонда Казахстана смогут получить дети к 18-летию

деньги Фото: Zakon.kz
Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай в интервью телеканалу Qazaqstan рассказал, какую сумму из Нацфонда смогут получить казахстанские дети к 18-летию, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Сейчас уже высказываются мнения о том, какие суммы будут. Сейчас люди думают не о значимости данного решения, а о том, сколько денег на это будет выделяться. Изучать начали эту сторону вопроса. Отмечу, что, по данным правительства, с учетом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тыс. детей, и если отталкиваться от того, что с 2024 года данная мера начнет реализовываться, то у ребенка по достижению им 18-летия минимум три тысячи долларов соберется. Это минимум. Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай

Предлагая же создать такой фонд, по его словам, президент имел в виду необходимость построения справедливого Казахстана.

Если мы каждому ребенку (на счет. – Прим. ред.) будем класть определенную сумму, то завтра он почувствует, что у него есть доля, что его государство берет под свое покровительство. И следует отметить, что эти средства его родители не смогут снять. Эти средства ребенок сможет снять при достижении 18 лет и только на две цели – получение образования и покупку недвижимости. Сами знаете, что если человек получит качественное образование, то завтра он сможет своим трудом, знаниями внести вклад в развитие страны. Это очень важный момент. Второе – ни для кого не секрет, что многих граждан беспокоит квартирный вопрос. Когда мы начнем откладывать детям деньги, то завтра они, когда достигнут 18 лет, для себя примут решение. Руслан Желдибай

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