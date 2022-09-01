Какую сумму из Нацфонда Казахстана смогут получить дети к 18-летию

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Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай в интервью телеканалу Qazaqstan рассказал, какую сумму из Нацфонда смогут получить казахстанские дети к 18-летию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сейчас уже высказываются мнения о том, какие суммы будут. Сейчас люди думают не о значимости данного решения, а о том, сколько денег на это будет выделяться. Изучать начали эту сторону вопроса. Отмечу, что, по данным правительства, с учетом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тыс. детей, и если отталкиваться от того, что с 2024 года данная мера начнет реализовываться, то у ребенка по достижению им 18-летия минимум три тысячи долларов соберется. Это минимум. Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай Предлагая же создать такой фонд, по его словам, президент имел в виду необходимость построения справедливого Казахстана. Если мы каждому ребенку (на счет. – Прим. ред.) будем класть определенную сумму, то завтра он почувствует, что у него есть доля, что его государство берет под свое покровительство. И следует отметить, что эти средства его родители не смогут снять. Эти средства ребенок сможет снять при достижении 18 лет и только на две цели – получение образования и покупку недвижимости. Сами знаете, что если человек получит качественное образование, то завтра он сможет своим трудом, знаниями внести вклад в развитие страны. Это очень важный момент. Второе – ни для кого не секрет, что многих граждан беспокоит квартирный вопрос. Когда мы начнем откладывать детям деньги, то завтра они, когда достигнут 18 лет, для себя примут решение. Руслан Желдибай Читайте также Пресс-секретарь Токаева объяснил суть налога на роскошь Счета для денег из Нацфонда на детей Казахстана откроют в инвалюте Ирина Терентьева: Президент предоставил целостное видение развития государства

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