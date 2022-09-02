Павлодарского школьника наградили за спасение маленького сокола
Фото: Аждара Жусупова
Девятикласснику СОШ №26 Александру Дегтяреву от имени Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира во время школьной линейки вручили благодарственное письмо, передает Zakon.kz.
Мальчик спас пустельгу, хищную птицу семейства соколиных, попавшую в беду. За это мы написали ему благодарственное письмо и вручили два сертификата на 20 тыс. тенге в торгово-развлекательный центр, – рассказал Pavlodarnews.kz руководитель Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждар Жусупов.
Фото: pixabay
Пустельга – птица из семейства соколиных, ее иногда называют маленьким соколом. Их особенностью считается "трепещущий полет": пернатые могут подолгу зависать в воздухе, часто взмахивая крыльями. Но такой полет очень энергозатратный.
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