Павлодарского школьника наградили за спасение маленького сокола

Девятикласснику СОШ №26 Александру Дегтяреву от имени Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира во время школьной линейки вручили благодарственное письмо, передает Zakon.kz.

Мальчик спас пустельгу, хищную птицу семейства соколиных, попавшую в беду. За это мы написали ему благодарственное письмо и вручили два сертификата на 20 тыс. тенге в торгово-развлекательный центр, – рассказал Pavlodarnews.kz руководитель Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждар Жусупов.

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Инцидент произошел 29 июля. Школьник нашел птицу с раненной лапой и передал ее в центр реабилитации, который находится на лыжной базе в селе Павлодарское. Помогал в этом деле мальчику дедушка. Отмечается, что после окончания школы Александр планирует стать лесником.

Пустельга – птица из семейства соколиных, ее иногда называют маленьким соколом. Их особенностью считается "трепещущий полет": пернатые могут подолгу зависать в воздухе, часто взмахивая крыльями. Но такой полет очень энергозатратный.