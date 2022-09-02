Запрет на переизбрание президента снизит монополизацию власти – Лидия Пархомчик

Все инициативы, выдвинутые главой государства в Послании, направлены на улучшение качества жизни граждан и построение Справедливого Казахстана, подчеркнула в комментариях Zakon.kz эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик.

Выступление президента Касым-Жомарта Токаева с новым Посланием народу Казахстана в очередной раз задало политическую повестку страны на ближайшую перспективу. В этом году глава государства уже дважды обращался с Посланием к казахстанцам.

– Традиционно сентябрьские инициативы президента ориентированы на решение задач экономического и социального характера, – отметила эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик. – Именно в рамках данного документа обозначаются ключевые приоритеты социально-экономического развития страны.

По итогам реализации Общенационального плана, сформированного в 2021 году, становится очевидно, что большинство предложений по улучшению социального самочувствия населения претворяются в жизнь. Однако в условиях новой экономической реальности их необходимо было дополнить и расширить.

Говоря об этом, эксперт подчеркнула, что именно поэтому выдвинутые в рамках Послания предложения приобретают особую значимость.

Во-первых, продолжится системная работа по оптимизации экономического устройства. Так, была анонсирована перезагрузка фискального регулирования в 2023 году. Принято решение сосредоточить усилия Национального банка совместно с правительством на проблеме недофинансирования малого и среднего бизнеса в Казахстане. Также была поставлена цель отказываться от административного регулирования цен, которое снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей. Эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик

Во-вторых, на ее взгляд, расширятся возможности для справедливого распределения национального дохода. Стоит напомнить, в Послании президента дан старт принципиально новой программе "Нацфонд – детям", в рамках которого 50% от ежегодного инвестиционного дохода государства будут отчисляться на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет.

Помимо этого, продолжится перезагрузка пенсионной системы, в рамках которой минимальная базовая ставка пенсии будет повышена до 70% от прожиточного минимума. Повышение также коснется и размера минимальной заработной платы, которая увеличится до 70 тыс. тенге.

При этом важно понимать, что для сохранения внутренней стабильности в Казахстане необходимо обеспечить высокие темпы политической трансформации. Успешное проведение республиканского референдума по поправкам в Конституцию создало благоприятные условия для обновления всех политических институтов, создания стандартов системы с честными и открытыми правилами игры. Эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик

Понимая важность оптимизации вертикали центральных ведомств, президент Касым-Жомарт Токаев сделал акцент на децентрализации системы государственного управления. Развитие парламентаризма должно укрепить национальную солидарность и партнерство между государством и обществом, полагает аналитик.

После институционализации изменений, предусмотренных конституционной реформой, заработают новые механизмы формирования Парламента и маслихатов, увеличится количество политических партий, усилится политическая конкуренция.

– Глава государства справедливо отметил, что масштабные политические преобразования должны проходить в режиме транспарентности, – говорит Лидия Пархомчик. – Данное утверждение напрямую затрагивает обнародование сроков и последовательности нового электорального цикла.

Так, чтобы наполнить главную формулу "сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство" реальным содержанием, было объявлено о проведении внеочередных президентских выборов осенью 2022 года, а также о выборах в Мажилис и маслихаты в первой половине 2023 года. Очевидно, что увеличение срока президентства в совокупности с запретом на переизбрание значительно снизит риски монополизации власти. Эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик

– Можно заключить, что на современном этапе для Казахстана важно укреплять политическую стабильность, повышать устойчивость казахстанской модели общественного устройства, – отметила эксперт. – В данном контексте все инициативы, выдвигаемые главой государства в Послании, направлены на улучшение качества жизни граждан и построение Справедливого Казахстана.