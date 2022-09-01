Токаев поговорил по телефону с Путиным
Фото: akorda.kz
Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, передает Zakon.kz.
Как сообщает Акорда, лидеры Казахстана и России в духе взаимного доверия обменялись мнениями по дальнейшему развитию отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами.
В ходе беседы главы государств отметили эффективное взаимодействие правительств по реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Владимиру Путину за согласие принять участие в саммитах СНГ, СВМДА, а также в заседании глав государств "Центральная Азия – Россия", которые состоятся в середине октября в столице Казахстана.
Президенты условились поддерживать постоянные рабочие контакты.
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