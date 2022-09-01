За два часа раскрыли убийство пенсионерки в Костанайской области

Начальник Департамента полиции региона Ерлан Омарбеков сообщил о том, что в убийстве 75-летней пенсионерки подозревается 45-летняя неработающая женщина, передает Zakon.kz.

Тело бабушки нашли в подъезде соседи. Они и сообщили в полицию.

К раскрытию преступления были привлечены опытные сотрудники полиции области и города Костаная.

75-летняя женщина возвращалась домой из гостей, на ней были золотые украшения. Подозреваемая увидела, как пенсионерка заходит в подъезд, зашла вслед за ней, нанесла несколько ножевых ранений и сорвала цепочку. Ерлан Омарбеков

Как уточняется, у задержанной изъяты все вещественные доказательства.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 99 УК РК "Убийство из корыстных побуждений".