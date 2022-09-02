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18 первых классов в одной школе выявили в Нур-Султане

Школа в Нур-Султане 18 первых классов Фото: Zakon.kz
Похожие проблемы испытывает 15 столичных школ из 100, это только по официальным отчетам. В этом году в Нур-Султане снова рекордное количество первоклашек – 26 тысяч, сообщает Zakon.kz.

Школа №83 – одна из школ в Алматинском районе столицы – единственная в округе с русским языком обучения. В этой школе набрали 18 первых классов, сообщает КТК.

Родители возмущаются, ведь дети вынуждены учиться в три смены. Домой они приходят в десятом часу вечера.

Дома были построены по госпрограмме, выданы многодетным семьям. Следовательно, детей в этой школе больше 4 тысяч, около 5 тысяч детей. Три смены. Учимся – шестидневка, нам уже сообщили. Мои двое детей – третий и четвертый класс – учатся с трех часов до 8-9 часов вечера.Айгуль Дюсинбинова

Родители говорят, что на их жалобы никто не обращает внимания. Кроме того, возмущаются взрослые, с них собрали заявления о полной ответственности за своих детей, которые возвращаются поздно домой.

Директор даже не отрицает: школа, рассчитанная всего на 1200 мест, серьезно перегружена. Ее построили всего шесть лет назад, и тогда уроки посещали 372 ребенка. А вот сегодня их количество увеличилось больше чем в 10 раз. Все 4,5 тысячи детей относятся сюда по прописке.

У нас такой своеобразный спальный район. Тысячи и тысячи квартир сданы за последние пять лет. Дети проживают на нашем микроучастке. Поэтому я не имею никакого морального и юридического права не принимать детей. Когда приходят к нам родители, новых детей приводят, я провожу экскурсию и показываю, в каких стесненных обстоятельствах, условиях мы учим детей. директор школы-гимназии №83 Сауле Теменова

Чтобы хоть как-то решить проблему, здесь планируют пристроить дополнительный корпус на 600 мест. Он сможет принимать свыше тысячи учеников в две смены. Однако это разгрузит классы только временно.

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