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Анна Данилина вышла во второй круг US Open в парном разряде

Анна Данилина на US Open Фото: НОК РК
В следующем раунде Анне Данилиной и Аддад Майе предстоит встретиться с представляющей Испанию Аленой Большовой и норвежкой Ульрикке Эйккери, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка Анна Данилина и бразильянка Беатрис Аддад Майя пробились во второй круг Открытого чемпионата США в женском парном разряде, сообщает Prosports.kz.

В первом круге казахстанско-бразильский дуэт в двух сетах обыграл сербку Александру Крунич и польку Магду Линетт – 6:2, 7:6 (4).

По ходу матча, продолжавшегося 1 час и 22 минуты, Данилина и Аддад Майя сделали три эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта, при этом проиграв лишь один гейм на своей подаче.

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Данияр Кунафин
США
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