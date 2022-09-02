Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Аргентине мужчина направил оружие на вице-президента

вице-президент Аргентины Фото: Twitter/CFKArgentina
Инцидент произошел, когда Фернандес де Киршнер возвращалась к себе домой. Злоумышленник смешался с толпой, которая окружила автомобиль вице-президента, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники аргентинской полиции задержали мужчину, который направил пистолет на вице-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер, сообщают "Известия".

Агрессором оказался 35-летний бразилец по имени Фернандо Андрес Сабаг Монтьель. Он приблизился к вице-президенту и нажал на курок, но выстрела не произошло.

Полицейские оперативно схватили мужчину, оружие было найдено неподалеку от места происшествия.

Неудавшееся покушение прокомментировали местные политики. Губернатор провинции Чако Хорхе Капитанич в свою очередь призвал власти Аргентины незамедлительно отреагировать на попытку убийства вице-президента.

Читайте также

Яхту МакГрегора назвали местом предполагаемого преступления

Арестован подозреваемый в смерти солдата-срочника в Жамбылской области

За два часа раскрыли убийство пенсионерки в Костанайской области

Данияр Кунафин
Аргентина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
осень
Прогноз погоды на сентябрь подготовили казахстанские синоптики
Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Опубликован полный текст Послания президента народу Казахстана
Послание президента народу Казахстана – трансляция
Послание президента народу Казахстана – видео
прогноз, курс, осень
Что будет с курсом тенге этой осенью – прогнозы экономиста
Численность населения Казахстана по итогам переписи
Названа численность населения Казахстана по итогам переписи
Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью
Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью
маршрут
Новый маршрут запустят в Алматы с 1 сентября
Ситуация в Украине 30 августа
Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления