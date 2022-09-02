В Аргентине мужчина направил оружие на вице-президента

Инцидент произошел, когда Фернандес де Киршнер возвращалась к себе домой. Злоумышленник смешался с толпой, которая окружила автомобиль вице-президента, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники аргентинской полиции задержали мужчину, который направил пистолет на вице-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер, сообщают "Известия".

Агрессором оказался 35-летний бразилец по имени Фернандо Андрес Сабаг Монтьель. Он приблизился к вице-президенту и нажал на курок, но выстрела не произошло.

Полицейские оперативно схватили мужчину, оружие было найдено неподалеку от места происшествия.

Неудавшееся покушение прокомментировали местные политики. Губернатор провинции Чако Хорхе Капитанич в свою очередь призвал власти Аргентины незамедлительно отреагировать на попытку убийства вице-президента.