Значительный рост заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 1 сентября в Казахстане сообщили в МВК. По сравнению с предыдущим днем в Казахстане выявили на 221 заболевшего больше, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 210 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрирован 431 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 66,

в Алматы – 34,

в Шымкенте – 3,

в Акмолинской области – 53,

в Актюбинской области – 17,

в Алматинской области – 4,

в Жетысуской области – 7,

в Атырауской области – 11,

в ВКО – 9,

в Абайской области – 3,

в Жамбылской области – 13,

в ЗКО – 44,

в Карагандинской области – 46,

в Улытауской области – 2,

в Костанайской области – 41,

в Мангистауской области – 13,

в Павлодарской области – 27,

в СКО – 36,

в Туркестанской области – 2. Всего в стране подтверждено 1 389 120 случаев. 454 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Алматы – 38,

в Атырауской области – 21,

в ВКО – 21,

в Абайской области – 21,

в Жамбылской области – 112,

в ЗКО – 21,

в Карагандинской области – 143,

в Улытауской области – 1,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 21,

в Павлодарской области – 54. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 358 340 человек. Читайте также Сотрудников райакимата Алматы задержали за получение взятки Мост "Архар" перекроют на ремонт в Нур-Султане ФБР провело обыски у российского миллиардера

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