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Значительный рост заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус в Казахстане 1 сентября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 1 сентября в Казахстане сообщили в МВК. По сравнению с предыдущим днем в Казахстане выявили на 221 заболевшего больше, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 210 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрирован 431 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 66,

  • в Алматы – 34,

  • в Шымкенте – 3,

  • в Акмолинской области – 53,

  • в Актюбинской области – 17,

  • в Алматинской области – 4,

  • в Жетысуской области – 7,

  • в Атырауской области – 11,

  • в ВКО – 9,

  • в Абайской области – 3,

  • в Жамбылской области – 13,

  • в ЗКО – 44,

  • в Карагандинской области – 46,

  • в Улытауской области – 2,

  • в Костанайской области – 41,

  • в Мангистауской области – 13,

  • в Павлодарской области – 27,

  • в СКО – 36,

  • в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 389 120 случаев.

454 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Алматы – 38,

  • в Атырауской области – 21,

  • в ВКО – 21,

  • в Абайской области – 21,

  • в Жамбылской области – 112,

  • в ЗКО – 21,

  • в Карагандинской области – 143,

  • в Улытауской области – 1,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 21,

  • в Павлодарской области – 54.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 358 340 человек.

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