Значительный рост заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Двумя днями ранее в стране выявили 210 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрирован 431 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 66,
в Алматы – 34,
в Шымкенте – 3,
в Акмолинской области – 53,
в Актюбинской области – 17,
в Алматинской области – 4,
в Жетысуской области – 7,
в Атырауской области – 11,
в ВКО – 9,
в Абайской области – 3,
в Жамбылской области – 13,
в ЗКО – 44,
в Карагандинской области – 46,
в Улытауской области – 2,
в Костанайской области – 41,
в Мангистауской области – 13,
в Павлодарской области – 27,
в СКО – 36,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране подтверждено 1 389 120 случаев.
454 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Алматы – 38,
в Атырауской области – 21,
в ВКО – 21,
в Абайской области – 21,
в Жамбылской области – 112,
в ЗКО – 21,
в Карагандинской области – 143,
в Улытауской области – 1,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 21,
в Павлодарской области – 54.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 358 340 человек.