Toyota Camry перевернулась на трассе в Жетысуской области

В Ескельдинском районе Жетысуской области произошло ДТП с участием Toyota Camry – машина перевернулась, сообщает Zakon.kz.

Видео с места аварии появилось в соцсетях.

Как сообщили в областном департаменте полиции, ДТП с участием Toyota Camry красного цвета произошло в Ескельдинском районе.

Автомашиной управлял 40-летний мужчина, который на 244 км трассы Алматы – Усть-Каменогорск, не справившись с управлением, допустил опрокидывание иномарки. Пресс-служба ДП Жетысуской области

В ведомстве заверили, что пострадавших в результате аварии нет, водитель избежал травм и отказался от госпитализации.