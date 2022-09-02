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Toyota Camry перевернулась на трассе в Жетысуской области

Красная Toyota Camry перевернулась на трассе в Жетысуской области Фото: скриншот видео
В Ескельдинском районе Жетысуской области произошло ДТП с участием Toyota Camry – машина перевернулась, сообщает Zakon.kz.

Видео с места аварии появилось в соцсетях.

Как сообщили в областном департаменте полиции, ДТП с участием Toyota Camry красного цвета произошло в Ескельдинском районе.

Автомашиной управлял 40-летний мужчина, который на 244 км трассы Алматы – Усть-Каменогорск, не справившись с управлением, допустил опрокидывание иномарки.Пресс-служба ДП Жетысуской области

В ведомстве заверили, что пострадавших в результате аварии нет, водитель избежал травм и отказался от госпитализации.

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Область Жетісу
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