Жара до 40 градусов ожидается на выходных в Казахстане

На западе ночью от +10...+18 до +8...+16°С, днем – от +23...+31 до +17...+25°С,

на северо-западе ночью от +15...+23 до +10...+18°С, днем – от +27...+35 до +21...+28°С,

на севере страны ночью от +15...+23 до +8...+16 °С, днем – от +25...+35 до +17...+25°С,

в центре республики основной фон ночью +10...+22°С, днем +30...+38°С,

на востоке страны повышение температуры ночью от +4...+15 до +10...+18°С, днем – от +22...+27 до +30...+38°С,