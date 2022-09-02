В Казахстане усилят компетенции омбудсмена

Соответствующий проект Конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в Казахстане" представили в Мажилисе, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила вице-министр юстиции Алма Муканова, цель законопроекта – закрепить конституционный статус Уполномоченного по правам человека как гаранта реализации прав человека и гражданина.

Нормами новой статьи 83-1 Конституции закреплены задачи деятельности Уполномоченного по правам человека, гарантии независимости и не подотчетности при осуществлении полномочий каким-либо иным государственным органам и должностным лицам. Отныне правовое положение и организация деятельности Уполномоченного определяются конституционным законом. Алма Муканова

Действующий закон был принят в декабре 2021 года. В нем уже были заложены основные положения о деятельности Уполномоченного по правам человека. Внесенный в Мажилис проект Конституционного закона разработан уже на базе действующих положений, с точечными дополнениями и пересмотром структуры закона.

В целом, проект Конституционного закона состоит из шести глав и 23 статей. Новые положения разделили на две группы. Первое – это усиление компетенции Уполномоченного, а второе – повышение эффективности организации его деятельности.

В части усиления компетенции предлагается предоставить Уполномоченному право присутствовать на любых, как открытых, так и закрытых совместных и раздельных заседаниях палат Парламента и быть выслушанным. Также предусмотрено право Уполномоченного обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина. Алма Муканова

Кроме того, предлагается предоставить омбудсмену право выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению. А в целях усиления компетенции будут закреплены его право по беспрепятственному посещению организаций, оказывающих специальные социальные услуги и учреждений уголовно-исполнительной системы.

В части повышения эффективности организации деятельности Уполномоченного законопроектом предлагается ввести должность заместителя руководителя Национального центра по правам человека, а также уточнить, что Национальный центр не только осуществляет информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности омбудсмена, но и оказывает содействие в реализации Уполномоченным своих полномочий. Вице-министр юстиции РК Алма Муканова

По ее словам, принятие проекта Конституционного закона создаст правовые основы для деятельности Уполномоченного по правам человека, реализации полномочий, возложенных на него Конституцией Республики, что в конечном итоге будет способствовать восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина.