Бейбит Жукаев пробился в полуфинал "Челленджера" Bangkok Open 2

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев выиграл матч третьего круга одиночного разряда на Открытом первенстве Бангкока. Представитель Актау за выход в полуфинал "Челленджера" обыграл теннисиста из Монако — Валентина Вашеро, сообщает Zakon.kz.

21-летний казахстанский спортсмен был сильнее своего оппонента в трех партиях — 7:5, 3:6, 7:6 (2). Актауский теннисист для этой победы потратил почти два с половиной часа игрового времени. Также Бейбиту помогли его коронные удары — эйсы, которых он подал 18 раз. За путевку в финал Жукаев сыграет с французом Артуром Казо (432-ая ракетка мира).

Бейбит Жукаев борется в парном турнире, где добрался до четвертьфинала, который запланирован на 2 сентября. В случае успеха там, он может сыграть полуфинал парного разряда в этот же день.

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