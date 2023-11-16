Бейбит Жукаев покидает турнир серии "Челленджер" в США

В американском Шампейне проходит турнир серии "Челленджер". Матч второго круга в одиночном разряде провел казахстанский теннисист Бейбит Жукаев, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в четвертьфинал вторая ракетка страны в упорной борьбе проиграл хорватскому теннисисту Нино Сердарушичу (305 АТР) со счетом 6:7, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. За это время Жукаев оформил восемь эйсов, допустил три двойные ошибки.

Ранее в первом круге одиночного разряда Бейбит Жукаев (187 АТР) выиграл у итальянца Энрико Далла Валле со счетом 6:1, 6:1.