Когда цифровой тенге будет доступен всем казахстанцам, рассказали в Нацбанке

О ситуации с внедрением цифрового тенге 2 сентября рассказал председатель Центра развития платежных и финансовых технологий Нацбанка РК Бинур Жаленов, передает Zakon.kz

В 2021 году Нацбанк анонсировал исследования о возможности внедрения цифровой версии национальной валюты, тогда же были опубликованы первые результаты, и они оказались положительными.

Уже в 2022 году начался пилотный проект по использованию цифрового тенге реальными пользователями, сейчас продолжаются практические исследования.

К декабрю 2022 года мы выработаем комплексное решение о том, нужен ли экономике цифровой тенге в принципе. У нас нет задачи его внедрить ради того, чтобы внедрить. Мы ориентируемся на потребителей. Методология по оценке данных пилота и принятия решения о судьбе цифрового тенге выработана совместно с Банком международных расчетов и мировыми экспертами. На основе этой модели мы делаем анализ, но к декабрю независимый международный консультативный совет, где не будет сотрудников Нацбанка и финсектора, дадут свое заключение и рекомендации. С учетом их оценки и будет принято итоговое решение. Бинур Жалелов

Цифровой тенге в случае внедрения будет являться третьей формой денег наравне с наличными и безналичными деньгами, это потребует внесения изменений в законодательство с целью прописать определение цифрового тенге, его статуса и операционную модель, а также защиту потребителей.

Для цифрового тенге используется принципиально новое технологическое решение, в том числе связанное с технологией распределенного реестра, и эти механизмы также будут прописаны в законодательстве юридически, если, конечно, решение о внедрении цифрового тенге будет в итоге принято.

Цифровой тенге, на наш взгляд, повысит доступность безналичных платежей в Казахстане, цифровым тенге можно будет расплачиваться в режиме офлайн без доступа к интернету. На наш взгляд, цифровой тенге послужит толчком для роста инноваций на рынке, созданию новых финансовых сервисов. И есть большой потенциал для повышения эффективности государственных платежей, обеспечит прозрачность. Бинур Жаленов

В то же время в Нацбанке поясняют, что с помощью цифрового тенге государство не намерено вводить тотальный контроль за всеми платежами граждан, технология обеспечит прозрачность и прослеживаемость только до определенного момента, например, до перечисления зарплат сотрудникам, но не после этого.

Цифровой тенге будет доступен казахстанцам через приложения банков второго уровня и платежных организаций, напрямую с потребителями Нацбанк работать не будет.

Наша задача – сделать так, чтобы для потребителя переход на цифровой тенге был бесшовным, мы даем удобную, правильную и безопасную инфраструктуру, но не будем никого принуждать переходить на цифровой тенге. Дополнительной эмиссии объемов национальной валюты для цифрового тенге не будет, наличные тенге могут быть конвертированы как в безналичные, так и в цифровой тенге, по сути, будет происходить замена существующего объема денежной массы. Но наличность также будет доступна, и сам рынок, потребители решат, как им удобнее платить. Если потребители посчитают, что наличные – это удобно и безопасно, это их выбор, и государство не будет искусственно ограничивать объем наличности. Бинур Жаленов

В качестве стимулирования использования цифрового тенге планируется введение кэшбеков. И, конечно, успех внедрения цифрового тенге будет зависеть от того, как быстро интернет станет доступен как можно большему числу казахстанцев в отдаленных районах.